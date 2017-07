V Ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół

Wielki Dzień Pszczół przypadający na dzień 8 sierpnia, wpisał się na stałe w kalendarz wakacyjnych spotkań edukacyjnych w Muzeum. Program Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom – w ramach którego organizowane są ogólnopolskie obchody – inspiruje lokalne społeczności do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków życia pszczołowatych w Polsce poprzez tworzenie miejsc przyjaznych pszczołom.

Podczas tegorocznego spotkania będzie można dowiedzieć się więcej na temat pszczołowatych, produktów, które im zawdzięczamy oraz tego, co na co dzień możemy robić, aby je chronić.

miejsce:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

8 sierpnia 2017 roku

godz. 10:00-15.00

www.muzeumwsiopolskiej.pl