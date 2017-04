Czeskie smakołyki na festiwalach gastronomicznych

Miasto Pardubice we wschodnich Czechach słynie ze znakomitych pierników. 8 maja odbędzie się na dziedzińcu tutejszego pałacu Święto Piernika. Na dorosłych i dzieci czeka barwny jarmark, wystawa pierników, degustacje, a także przedstawienia teatralne, konkursy i zabawy, na przykład odłupywanie pierników z piernikowej chatki czy kurs siadania na łopacie pod nadzorem Baby Jagi!

Miłośników piwa zapraszamy do Pragi 11-27 maja na ósmą edycję Czeskiego Festiwalu Piwnego na terenie praskiego centrum wystawienniczego Výstaviště. Na gości czeka bogata oferta czeskich browarów, najlepszych restauracji i firm cateringowych, rzeźników i piekarzy. Do dyspozycji będzie dziesięć tysięcy miejsc siedzących w wielkim namiocie i 200 osób z obsługi, ubranych w czeskie stroje ludowe. Program urozmaicą wystąpienia muzyczne oraz weekendowe imprezy do samego rana.

Przysmaków przygotowanych przez najlepszych szefów kuchni spróbujemy podczas imprezy o nazwie Garden Food Festival w Ołomuńcu na środkowych Morawach 13-14 maja. Na wielkim pikniku na smakoszy czekają, oprócz potraw regionalnych, takich jak kiełbasy czy kołacze od lokalnych producentów, także egzotyczne specjały, na przykład dania z owadów. Organizatorzy szykują ciekawy program towarzyszący, między innymi warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych, wystąpienia muzyczne i pokazy kulinarne na scenie.

Litomyšl, miasto rodzinne słynnego kompozytora czeskiego Bedřicha Smetany, zaprasza 20–21 maja na Festiwal Gastronomiczny Magdaleny Dobromiły Rettigovej. Nawiązuje on do postaci legendarnej kucharki. Spędziła ona w tym mieście ostatnie lata swego życia, była aktywną działaczką społeczną, prowadziła naukę gotowania i prac domowych dla kobiet i dziewcząt, jak również czytania i literatury czeskiej. Restauracje w mieście i okolicy będą oferować specjalne menu według przepisów M. D. Rettigovej. Na gości czekają także konkursy i imprezy kulturalne.

Jedną z największych imprez gastronomicznych w Czechach jest Bosh Fresh Festival, który zagości tradycyjnie w Czeskich Budějovicach (6-7 maja), w Pilznie (20-21 maja), w Libercu (27-28 maja) i w Pardubicach (17-18 czerwca). Na gości czeka kilka scen, na których będą odbywały się workshopy, pokazy kulinarne z udziałem słynnych kucharzy i mnóstwo innych atrakcji. Tegoroczna edycja ukierunkowana będzie na specjały kuchni międzynarodowej, między innymi indyjskiej, wietnamskiej, amerykańskiej, francuskiej i śródziemnomorskiej. Nie zabraknie degustacji piwa i wina czeskiej i zagranicznej produkcji, pochodzących zarówno z dużych, jak i małych, rodzinnych browarów i winnic.

W ostatni majowy weekend (26–28 maja) na smakoszy czeka w Pradze kolejna tradycyjna impreza gastronomiczna – Prague Food Festival. Oprócz degustacji czeskich specjałów oferowanych przez dziesiątki najlepszych restauracji czeskich, ciekawostek gastronomicznych, nie zabraknie także barwnego programu towarzyszącego, między innymi przedstawień artystycznych, konkursów i spotkań z dietetykami. Festiwal odbędzie się w Ogrodzie Królewskim Zamku Praskiego.

