Nowe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami na veturo.pl

Konkurs „Odpocznij sobie już od września na Veturo.pl” to doskonała okazja, aby zaplanować wakacje lub weekendowy wypad. Udział w konkursie polega na prawidłowym rozwiązaniu Quizu na czas. Do wygrania są vouchery na pobyty w Polsce. Konkurs rusza od września w każdą niedzielę.

Konkurs „Leć po odpowiedź i wygraj voucher na lot” to propozycja dla osób, które marzą o zwiedzaniu nowych miejsc. Co tydzień do wygrania jest voucher o wartości 120 złotych na lot z dowolnego lotniska, które obsługują linie lotnicze Ryanair. Aby wziąć udział, wystarczy odgadnąć 5 zagadek, których odpowiedzi ukryte są w artykułach opublikowanych na veturo.pl. Wygrywa osoba, która najszybciej prześle maila z odpowiedziami do redakcji portalu. Konkurs trwa już od sierpnia i będzie kontynuowany w każdy czwartek.

"Jesteśmy przekonani, że nasze konkursy to nie tylko świetna zabawa dla uczestników, ale także doskonała okazja, by pokazać, jak wiele możliwości daje portal Veturo.pl. Chcemy, aby nasi użytkownicy czuli się docenieni i mieli szansę na spełnienie swoich podróżniczych marzeń. Dzięki voucherom na loty czy pobyty, każdy może stworzyć swoją własną, niezapomnianą przygodę" – mówi Adam Bortnowski, twórca portalu veturo.pl i organizator konkursów.

Dodatkowo na stronie, również od września dostępna będzie zabawa „Wymieniaj diamenty na bilety do kina”, która polega na poszukiwaniu 5 diamentów ukrytych na stronach veturo.pl. Podwójny bilet do kina zdobywa osoba, która swoje znaleziska prześle jako pierwsza do redakcji portalu.

O veturo.pl

Veturo.pl to miejsce, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby zaplanować swoją następną podróż. Niezależnie od tego, czy szukasz spokojnego wypoczynku na plaży, czy aktywnych wakacji w górach, na Veturo.pl z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Od inspiracji podróżniczych do rezerwacji, wszystko w jednym miejscu.

Adam Bortnowski

redaktor naczelny

adam.bortnowski@medialord.pl

+48 602 236 509