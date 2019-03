Rybnicki Festiwal Podróżników KARAWANA 2019

Program:

SOBOTA - 06.04.2019

14.00 - Katarzyna Biernacka - W 80 jaskiń dookoła świata

15.40 - Klaudia Jadwiszczyk i Krzysztof Lewicki - Kilometr do celu - zimowe serce Laponii

17.00 - Marek Kramarczyk - Jachtostopem na Karaiby i dalej, przez Pacyfik

18.20 - Elżbieta Wiejaczka i Tomek Budzioch - Afryka 2x2 - rowerowa podróż poślubna

19.40 - Rafał Fronia - Anatomia Góry



NIEDZIELA - 07.04.2019

13.00 - Sen o Saharze - finisaż wystawy fotografii Doroty Chojnowskiej i Selima Saffarini

13.40 - Dorota Chojnowska - Iran na bambusowym rowerze

15.00 - Dagmara Bożek-Andryszczak i Piotr Andryszczak - Dwa lata pod biegunami

16.20 - Jędrzej Majka - W poszukiwaniu Arki Przymierza. Etiopia

17.40 - Kapitan i Admirał - Pik Dybowskiego

19.00 - Krzysztof Starnawski - Jaskiniowy podwodny świat



Festiwalowi towarzyszą wystawy: malarstwa Janiny Hernik pt. "KWIKORERA" i fotoobrazów Doroty Chojnowskiej i Selima Saffarini pt. "Sen o Saharze".



Ponadto:

- Spotkania i warsztaty jaskiniowe dla dzieci

- Spotkania z książką podróżniczą

- Kiermasz rękodzieła etnicznego

- Bufet wegetariański



Po każdym festiwalowym dniu - Podróżnicze After Party w Żółtym Młynku - Rybnik ul. Św. Jana 2,

Goście Karawany:

Kasia Biernacka - fotograf i grotołaz międzynarodowych wypraw eksploracyjnych do jaskiń Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Rekreacyjnie biega po górach, wspina się, morsuje. Współorganizuje Festiwal Górski w Lądku Zdroju gdzie jest Dyrektorem Programu Filmowego. W 80 jaskiń dookoła świata. Która jaskinia jest uznawana za najpiękniejszą na świecie? Co to są gipsowe kwiaty, jak wyglądają hawajskie tuby lawowe i jak się dostać na dno stumetrowej studni krasowej w środku dżungli? Na czym polega eksploracja jaskiń i dlaczego niektóre systemy bada się od ponad 50 lat? Jak się czuje speleolog po spędzeniu tygodnia pod ziemią? 18 lat penetracji jaskiń na różnych krańcach świata.



Klaudia Jadwiszczyk i Krzysztof Lewicki - ekstremalni podróżnicy, pierwsi na świecie, którzy przetrwali 6 zimowych miesięcy żyjąc w drodze i mieszkając w namiocie, pierwsi, którzy zdobyli Nordkapp w warunkach zimowych na tandemie z przyczepką i dużym psem. Duet do zadań specjalnych, właściciele firmy outdoorowej Dzika Droga.

Kilometr do celu - zimowe serce Laponii - wyprawa przez najbardziej niebezpieczne góry północnej Szwecji w Parku Narodowym Sarek. Zima, narty biegowe i sanie transportowe o wadze 70 kilogramów. Dwa tygodnie zimowej wędrówki przez najtrudniejsze miejsca, zdradliwe góry i pułapki terenowe dzikiego obszaru szwedzkiej Laponii. Samotny człowiek w zamieciach śnieżnych, wietrze dochodzącym do 150 km/h i silnym mrozie.



Marek Kramarczyk - podróżnik i żeglarz. Jego jachtostopowa przygoda nieoczekiwanie zmieniła się w 3-letnią włóczęgę po morzach i oceanach. Jachtostopem na Karaiby i dalej, przez Pacyfik - 3 letnia oceaniczna przygoda. Opowiem o żeglowaniu na Karaibach łódką, którą opiekował się inny polski jachtostopowicz. Zobaczycie jak wygląda praca na jachcie i nurkowanie z setką polujących rekinów. Dowiecie się dlaczego niemal cała populacja Żółwi z Galapagos została… zjedzona przez odwiedzających archipelag żeglarzy. Pokażę wam wyspy gdzie ludzie wyglądają jak z bajki „Moana” i kilka innych rzeczy.



Ela Wiejaczka - liderka wypraw głównie afrykańskich, dziennikarz obywatelski. Jechała stopem przez Saharę, pracowała jako wolontariuszka w Kenii, wchodziła na Ras Dashen, Jebel Toubkal, Margheritę, wielokrotnie na Kilimandżaro. Wolne chwile w Afryce spędza u Masajów. Tomek Budzioch - alpinista przemysłowy, technik naprawy śmigieł turbin wiatrowych z zamiłowaniem do Azji i jazdy na rowerze. Odwiedził Nepal, Iran, Afganistan, Pakistan, Kirgistan, Chiny, wielokrotnie Indie. W 2010 r. odbył samotną, rowerową podróż przez Himalaje indyjskie, pokonując ponad 3 000 km. Afryka 2x2 - rowerowa podróż poślubna. Przejechali w pięć miesięcy 11 krajów (Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Mozambik, Malawi, Tanzania, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenia), od Atlantyku po Ocean Indyjski, w Mombasie licznik pokazał 7560 km. Zaczęli na pustyni Namib - było 50 st. w cieniu. Więcej na temat wyprawy Eli i Tomka można przeczytać w ich książce „Pięć kilometrów do bomby”.



Rafał Fronia - uczestniczył w wielu wyprawach w Himalaje i Karakorum, w tym w zimowej na Broad Peak (2010/2011). Może pochwalić się również takimi szczytami jak: Nanga Parbat, Dhaulagiri, Pik Lenina i Baruntse oraz Gasherbrumem II. Uczestnik Zimowej Wyprawy na K2 2017/2018. Autor książki „Anatomia Góry. Osiem tysięcy metrów ponad marzeniami”.

Anatomia Góry, to opowieść o człowieku w Górach. Po co jedziemy w Góry i jak tam żyjemy. O tym jak zdobywaliśmy zimą K2. Dlaczego się nie udało... Czy to w ogóle jest możliwe i jaki mamy plan na to by wejść zimą na tę Górę.



SEN O SAHARZE

Czasem kilka dni zostawia na duszy tak mocny ślad, że musisz za nim iść, nie wiedząc dokąd prowadzi. Nas doprowadził do stworzenia wystawy Sen o Saharze. Sahara to stan umysłu. Osiągasz go wśród bezkresu piasku, u podnóża wydmy albo na jej szczycie. Bo Sahara skłania do przemyśleń. Musisz tylko dać jej szansę. Zatem zanurz się w niej na kilka dni i pozwól działać, albo odwiedź naszą wystawę Sen o Saharze…



Dorota Chojnowska - antropolog kultury, dziennikarka piszącą o podróżach i włóczykij. Uwielbia zadawać pytanie „jak tam jest?”. Następnie pakuje plecak i rusza w podróż w najróżniejsze zakątki świata, by odszukać odpowiedzi. W ten sposób od blisko dwudziestu lat samotnie podróżowała, opisywała na blogu www.AlePieknySwiat.pl i fotografowała ludzi oraz miejsca. Dwa lata temu dołączył do niej Selim Saffarini - właściciel serwisu rowerowego HUSAbikes.pl www.husabikes.pl i roweru bambusowego, którego zbudował zainspirowany opowieściami Doroty. Od dwóch lat wspólnie prowadzą bloga i przemierzają świat - nie tylko na bambusowych rowerach.

Iran na bambusowym rowerze. Wyprawa pozwoliła jej z bliska zobaczyć kraj, wokół którego narosło wiele stereotypów. To, co ją zachwyciło, to bezpośredniość, otwarcie, próba zbliżenia się do niej jako osoby, która dla nich była oknem na świat. Opowiada także o irańskich kobietach, które wprawdzie noszą chusty, ale zwykle mają prawo jazdy, ukończone studia i pracę. Wspomina także o przebiegu święta Aszura oraz wyjaśnia, w jaki sposób powstawał jej bambusowy rower.



Dagmara Bożek-Andryszczak i Piotr Andryszczak - uczestnicy 35. Wyprawy Polarnej IGF PAN do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie (2012-2013) i 40. Wyprawy Antarktycznej do Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego (2015-2016). Autorzy bloga o wyprawach polarnych: www.dompodbiegunem.pl i książki "Dom pod biegunem. Gorączka (ant)arktyczna". Dwa lata pod biegunami - regiony okołobiegunowe - Arktyka i Antarktyka. Działają tam polskie stacje naukowe, które od kilkudziesięciu lat prowadzą ciągłe badania naukowe. Opowieść jak przebiega rekrutacja na wyprawę i praca w stacji, jakie jest codzienne funkcjonowanie w takich miejscach i co ciekawego można zobaczyć w terenie.



Jędrzej Majka - z wykształcenia teologi i dziennikarz. Autor książek podróżniczych, przewodników i albumów fotograficznych. Odwiedził ponad 60 krajów. W podróży liczą się dla niego naprawdę spotkani w drodze ludzie, ich życie i opowiedziane przez nich historie. Więcej na www.jedrzejmajka.pl. W poszukiwaniu Arki Przymierza. Etiopia. Wszystkie drogi prowadzą poszukiwaczy Arki Przymierza do Etiopii, dawnego królestwa królowej Saby. Odbędziemy podróż do Etiopii, kolebki Nilu Błękitnego, w którego dorzeczu, wśród soczyście zielonych lasów i dymiących wodospadów, narodził się człowiek. Poznamy także odpowiedź na pytanie, co łączy etiopskich mnichów z kawą.



Kapitan Przebinda - miłośnik gór, języków, geografii oraz dzikiej przyrody. Zna dobrze Rosję. Obecnie jest współorganizatorem największej w Europie wystawy żywych pająków i skorpionów, dzięki czemu miał okazję mieszkać w wielu krajach. Admirał Krysowski - fan motoryzacji, kolarstwa i wypraw w nieznane. W podróży preferuje tylny napęd i dużo koni mechanicznych. Zna dobrze Stany Zjednoczone. Ma doświadczenia z policją na całym świecie. Kolekcjonuje mandaty.

Pik Dybowskiego. Pojechać na Syberię, zdobyć najwyższy szczyt Gór Momskich, na którym nikt jeszcze zimą nie był. Nadać temu szczytowi oficjalną nazwę na cześć wielkiego Polaka. Przejechać 23 000 km, spać pod namiotem przy -50 st. Celsjusza i odpalić diesela przy podobnym mrozie. Co może pójść nie tak? Posłuchajcie o najnowszej przygodzie i przypale Kapitana i Admirała.



Krzysztof Starnawski - podróżnik ekstremalny, płetwonurek, speleolog, rekordzista Polski i świata w nurkowaniu w jaskiniach oraz pod lodem. Jego eksploracje doprowadziły do największych odkryć geograficznych w dziedzinie speleologii. Jest odkrywcą najgłębszej zatopionej jaskini świata. Kilkadziesiąt odbytych wypraw, ponad 150 odwiedzonych jaskiń, ponad 300 przeprowadzonych szkoleń, ponad 500 godzin pod wodą!



Karnet na cały festiwal - 30 zł. Bilet na sobotę lub niedzielę - 20 zł.

Rezerwacja i sprzedaż: www.dkchwalowice.pl/kup-bilet.html oraz Kasa Domu Kultury

tel. 32 4216222 w.39, dkchwalowice.kasa@gmail.com.





Organizatorem Karawany jest Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach www.dkchwalowice.pl, partnerami są: Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku i Klubokawiarnia Żółty Młynek



Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach

Rybnik ul. 1 Maja 91B, tel. 32 4216222

www.dkchwalowice.pl