Po raz pierwszy w Rybniku!

Po każdej projekcji spotkanie z twórcami filmów - reżyserem Adrianem Dmochem i jego bohaterem - maratończykiem Robertem Celińskim.



Runcamino - prawdopodobnie pierwszy w historii film o przebiegnięciu Camino del Norte, najstarszej drogi pielgrzymkowej Europy, 835 km z San Sebastian do Santiago de Compostela. Dokonał tego Robert Celiński - najlepszy obcokrajowiec w historii Everest Maratonu, tym razem z Himalajów schodzi prawie na poziom morza i mierzy się z górami oraz z kapryśną pogodą Północnej Hiszpanii, gdzie biegnąc pokonuje ponad tysiącletni szlak św. Jakuba. Czy wiara pomaga mu w tym ciężkim wyzwaniu i czy ciężka droga niesie jakieś duchowe oczyszczenie? Strona FB filmu: www.facebook.com/RunCamino/.

Oficjalny trailer filmu: https://vimeo.com/273356270.



Chasing the Breath - film o człowieku, który chce wygrać jeden z najtrudniejszych maratonów na świecie. Dokument ukazuje treningi oraz mentalne przygotowania Roberta Celińskiego do startu w Tenzing Hillary Everest Marathon. Prawdziwość oraz emocje wciągają nas we wspólne treningi z bohaterem, proces aklimatyzacji, a także w sferę prywatną, która ujawnia się podczas najtrudniejszych momentów. Chasing the Breath to obowiązkowa pozycja nie tylko dla sportowców, ale również dla osób, które marzą o zdobyciu swojego, własnego Everestu. W filmie znajdziemy garść pozytywnych emocji oraz motywacji. Produkcja otwiera cykl filmów ukazujących przygotowania sportowca do najtrudniejszych biegów na świecie. Całość zdjęć do filmu odbyła się w Nepalu. Strona FB filmu: www.facebook.com/ChasingTheBreath/.

Oficjalny trailer filmu: www.youtube.com/watch?v=BFVuIyhcTtE



„To jest film o mojej ostatniej wyprawie na Tenzing Hillary Everest Marathon. Ten bieg odbywa się w Nepalu. Start znajduje się na wysokości 5364 m n.p.m. Udział w nim musi być poprzedzony kilkutygodniową aklimatyzacją. Film pokazuje moje codzienne życie podczas przygotowań - zmagania z samym sobą, bagażem emocji, z tym co się we mnie, w środku kotłuje. Ukazuje jak walczą ze sobą moje dobre i złe strony. Jest w tym wszystkim wiara, nadzieja, a momentami także zwątpienie, ale także przede wszystkim wielka chęć zrealizowania marzenia - wygrania tego maratonu, ewentualnie dla pocieszenia znalezienia się na podium. To proza codziennego życia, aklimatyzacja, kłębiące się myśli, życiowe rozterki, rozmyślanie, pokazane przez pryzmat Himalajów, pięknych widoków, aury przyrody oraz ludzi, których tam poznaję, przyjaciół i małych, sympatycznych niespodzianek. Ale lepiej ten film obejrzeć, niż poznawać go z opowieści. Ponadto on dobrze oddaje skalę trudności tego maratonu i mojego wysiłku” - mówi Robert Celiński, który trzy razy z rzędu był w Everest Marathon najlepszym Europejczykiem. Startował tam już cztery razy, a najwyżej sklasyfikowano go na 5 miejscu.



Projekcja filmu „RUNCAMINO”

w piątek 18 stycznia 2019 r. o godz. 18.00.



Projekcja filmu „CHASING THE BREATH”

w piątek 18 stycznia 2019 r. o godz. 19.30.



Bilet na każdy film to jedyne 15 zł - możliwość zakupu na stronie: www.dkchwalowice.pl/kup-bilet.html oraz w kasie Domu Kultury Chwałowice tel. 32 4216222 w.39, dkchwalowice.kasa@gamail.com.