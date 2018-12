Opowieści o Madagaskarze w Żółtym Młynku

Bożena Woźniczka - pilot wycieczek zagranicznych. Od ponad 10 lat w podróży, tej prywatnej i zawodowej (Polka Travel). Wielbicielka dobrej literatury, teatru i filmu. Jej największą miłością jest Afryka, fascynują ją ludzie i miejsca. Podczas safari potrafi godzinami przybliżać szczegóły życia poszczególnych gatunków zwierząt, a przed snem w lodge’y czyta Turystom legendy i bajki. Gdy pierwszy raz postawiła stopę, na afrykańskiej ziemi to już wiedziała, że jest to jej miejsce na ziemi. Zawsze powtarza, że nigdzie indziej, ludzie tak pięknie się nie uśmiechają. W podróży najważniejsi są ludzie, Ci których zabieramy ze sobą i spotykamy na drodze.



Madagaskar wg. Polka Travel www.polkatravel.pl:

Wyspa pachnąca wanilią, kraina lemurów i kameleonów. Pozwala zanurzyć się w bujnej roślinności wilgotnej dżungli, by po kilku godzinach marszu wyłonić scenerię suchego lasu niczym z futurystycznej wizji. Mały „kontynent”, gdzie czas się zatrzymał i czarnymi oczami lemura drwi niemiłosiernie z teorii ewolucji. Fauna i flora ewoluowały w każdym zakątku Ziemi, a Madagaskar pozostał uśpionym rajem. Tylko tutaj przetrwały gatunki, o których w innych częściach świata dawno już zapomniano. Madagaskar jest jak… zamieszkujące go kameleony, w zależności od regionu zmienia swoje kolory. Wyspę zamieszkują liczne plemiona o niezwykle barwnych i zaskakujących nas tradycjach związanych z pochówkiem.

Klubokawiarnia Żółty Młynek

Rybnik ul. Św. Jana 2, tel. 513064196

www.facebook.com/zolty.mlynek.klubokawiarnia

8 stycznia (wtorek) 2019 r. o godz. 19.00

Bożena Woźniczka - „Madagaskar - uśpiony raj”

Wstęp wolny.