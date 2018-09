Indianie Kolumbii w Żółtym Młynku

Indianie Kolumbii - to zdjęcia i opowieść z kilkunastu wypraw przez Kolumbię która jest globem w miniaturze: rajskie plaże Karaibów, dzikie dżungle wybrzeża Pacyfiku i Amazonii, bezkresne sawanny Llanos, kolonialne miasta, ośnieżone szczyty Andów, najlepsza kawa a przede wszystkim wspaniali ludzie na każdym kroku jeszcze nie skażeni masowa turystyką. Dotrzemy do wiosek Indian Kuna i Embera w przesmyku Darien, Indian Wayuu na pustynnym półwyspie Guajira, czy nomadów Amazonii Nukak Maku.





Dominik Bac - Kapitan jachtowy, podróżnik i fotograf. Na jachcie "Stary" opłynął Amerykę Północną i Amerykę Południową pokonując przylądek Horn i Przejście Północno-Zachodnie co zostało wyróżnione dwukrotnie Kolosem, I Nagrodą Rejs Roku, Nagrodą im.Andrzeja Zawady a także National Geographic Traveller. Fascynuje się kulturą Indian, szczególnie tych żyjących wciąż zgodnie z tradycjami przodków. Wspólnie z żoną Claudią prowadzą agencję wyprawową Grupa Outdoor i realizują autorskie wyjazdy do Kolumbii, Ekwadoru, Panamy, Kostaryki, Peru oraz innych miejsc Ameryki Południowej pokazując ten kontynent od najlepszej strony. Poza wyprawami do Ameryki zajmuje się organizacją, wypraw fotograficznych, oraz rejsów żeglarskich na Morzu Śródziemnym, w Norwegii, na Karaibach i w Tajlandii. Dla najmłodszych prowadzi wykłady w Akademii Odkrywcy im.Tony Halika gdzie przybliża Świat młodym odkrywcom.

www.grupa-outdoor.com

www.takajestkolumbia.com

www.akademiaodkrywcy.org



25 września (wtorek) 2018 r. o godz. 19.00

Dominik Bac - „Indianie Kolumbii”

Wstęp wolny.