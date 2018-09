Ideą kanału jest publikowanie wartościowych treści video z zakresu: psychologii, socjologii społecznej, życia codziennego, ciekawych ludzi, podróży - czyli otaczającego nas świata i życia w aspekcie problemów, z którymi możemy spotkać się na co dzień. Odbiorcami kanału są osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę na polu własnego samorozwoju, poszukujące rozwiązań w zależności od własnych potrzeb.



Formuła realizowanych odcinków kanału "warto wiedzieć" to rozmowy z zaproszonymi gośćmi, z którymi rozmawia Adam Bortnowski związany z branżą telewizyjną od wielu lat. Zaproszone osoby występują w charakterze specjalistów, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem, w rzetelny sposób opowiadają o zagadnieniach przedstawionych w poszczególnych odcinkach. W odcinkach staramy się przedstawić temat bez jednoznacznych rad, starając się jednocześnie zostawić pole do własnych spostrzeżeń oraz dyskusji w postaci komentarzy.



Start kanału zapoczątkowały m.in. odcinki o:

- sztuce komunikacji z Beatą Kosiacką, trenerem empatii

- Rodo na co dzień z dr Maciejem Kaweckim z Ministerstwa Cyfryzacji

- egzaminach na prawo jazdy z Krzysztofem Wójcikiem - ekspertem ruchu drogowego

oraz polityce w telewizji z medioznawcą dr hab. Jackiem Wasilewskim



kanał można oglądać tutaj: https://bit.ly/2MhArGW



informacji udziela

Adam Bortnowski

602 236 509

wartowiedziec.wspolpraca@gmail.com