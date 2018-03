Festiwal Podróżników KARAWANA 2018

Program:

SOBOTA - 07.04.2018



13.00 - Trzy Sztuki w Antarktyce. FOTOGRAFIA - wernisaż wystawy

Bartosza Stróżyńskiego

Trzy Sztuki w Antarktyce - pierwszy w historii artystyczny rejs jachtem żaglowym polskich twórców do Antarktyki. W lutym 2017 r. zespół trzech sztuk: Adam Nowak, Bartosz Stróżyński, Rafał Kolikow, Artur Homan, Ksawery Zylber, Jacek Hawrylczak i Paweł Drozd, popłynęli jachtem żaglowym Selma Expeditions do Antarktyki aby tam tworzyć.

Bartosz Stróżyński - fotograf i filmowiec podwodny, kompozytor, autor tekstów, producent projektów multimedialnych. Autor książki pt. „AntArktyka. Podwodne zauroczenie”. Pomysłodawca i producent przedsięwziecia Trzy Sztuki w Antraktyce. Uczestnik licznych wypraw fotograficznych. Zafascynowany Arktyką i Antarktyką. Specjalizuje się w fotografii zimowej, fotografii wodnych ssaków i fotografii podwodnej gadów.



14.00 - Iśka Marchwica z Bike Jamboree - Ałtaj zimą rowerem



Iśka Marchwica - dziennikarz, etnomuzykolog, współzałożycielka portalu podróżniczo-kulturowego Etnosystem.pl, człowiek-menager, miłośniczka gór. Ałtaj zimą rowerem , “Bike Jamboree etap 8 - Jednak nie zamiorzli” - najtrudniejszy, najbardziej wymagający i najbardziej niebezpieczny etap pierwszej w historii rowerowej sztafety dookoła świata Bike Jamboree - blisko 1200 kilometrów zimą przez góry Ałtaj.



15.20 - Tomasz Owsiany - Pod ciemną skórą Filipin



Tomasz Owsiany - romanista i tłumacz języka francuskiego. Autor pokazów podróżniczych, współpracownik miesięcznika "Poznaj Świat". Autor książek "Madagaskar. Tomek na Czerwonej Wyspie" oraz „Pod ciemną skórą Filipin”. Laureat Nagrody Kolosy za wyprawę "Pod ciemną skórą Filipin". Ośmiomiesięczna wyprawa poznawcza, sześć plemion i ludów oraz wybrane społeczności Filipin we wszystkich makroregionach kraju.



16.40 - Iza Klementowska - Szkielet białego słonia



Iza Klementowska - reporterka i dziennikarka. Autorka książek „Samotność Portugalczyka” , „Minuty. Reportaże o starości”, „Szkielet białego słonia” - opowieść o współczesnym Mozambiku, który wciąż jest mozaiką przeszłości z teraźniejszością, o bogatej kulturze i tradycjach, o ludziach poszukujących szczęścia.



18.00 - Bartosz Stróżyński - Trzy Sztuki w Antarktyce





19.20 - Marek Tomalik - ABORYGENI - rdzenni Australijczycy!





Marek Tomalik - podróżnik, dziennikarz prasowy i radiowy. Pasjonat i znawca Australii - która jest jego „miejscem na ziemi”. Autor książek o podróżach, w tym trzech o Australii: "Australia, moja miłość", "Lady Australia" i "Australia, gdzie kwiaty rodzą się z ognia". ABORYGENI - rdzenni Australijczycy! Dla Aborygenów to ziemia jest właścicielem jednostki, czują się integralną częścią natury, jak zwierzęta, rośliny i skały. www.australia-przygoda.com , www.wsednosprawy.pl





NIEDZIELA - 08.04.2018



13.00 - Grzegorz Ozimiński i Maciej Stromczyński - Pacific Crest Trail



Grzegorz Ozimiński i Maciej Stromczyński - wspólnie tworzą Terra Incognita Project

www.terraprojekt.com.pl, który zakłada eksploracje długodystansowych szlaków górskich na terenie całego Świata. Dotychczas zaliczyli dwa na terenie USA: Appalachian Trail i Pacific Crest Trail, przez pustynię, góry i jeziora do śnieżnej Kanady - opowieść o wysokogórskim pieszym szlaku trekingowym na zachodnim wybrzeżu USA - 163 dni wędrówki.



14.20 - Patrycja Paula Gas - Dajakowie - wolni ludzie z Borneo



Patrycja Paula Gas - antropolog, kulturoznawca, trener kompetencji międzykulturowych, wykładowca w Instytucie Studiów Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. W latach 2012-2014 wraz ze Zbyszkiem Janczukowiczem prowadziła badania antropologiczne na Jawie i Borneo. Autorka książki "Dajakowie - wolni ludzie z Borneo". Czym zajmują się łowcy głów w czasach globalizacji? Jaki wpływ ma magia na ich życie? Jak polować na łowców głów?



15.40 - Jakub Czajkowski - Konno przez Mongolię i Kirgistan



Jakub Czajkowski - geograf i podróżnik. Organizuje i pilotuje wyprawy przygodowe, trekkingowe, konne i rowerowe w różne miejsca na ziemi. Konno przez Mongolię i Kirgistan - wespniemy się na wysokie przełęcze Niebiańskich Gór Tien-szan i nad malownicze wysokogórskie jeziora. Galopując bezkresnym mongolskim stepem poczujemy wiatr we włosach ciesząc się prawdziwą, niczym nie skrępowaną wolnością.



17.00 - Anna Jaklewicz - Indiana Jones w spódnicy



Anna Jaklewicz - podróżniczka, archeolog i antropolog. Autorka książek „Indonezja. Po drugiej stronie raju” i „Niebo w kolorze indygo. Chiny z dala od wielkiego miasta”. Organizatorka wypraw do Azji i pilot wyjazdów trampingowych. Indiana Jones w spódnicy, czyli archeologiczne podróże Anny Jaklewicz do Sudanu - towarzyszyć będziemy misji archeologicznej, poznamy najciekawsze miejsca i najbardziej fascynujące tradycje współczesnego Sudanu.



18.20 - Marcin Tomaszewski - YETI. Człowiek gór

YETI, czyli Marcin Tomaszewski, (ur. 1975) - jeden z najlepszych alpinistów młodego pokolenia wielokrotnie nagradzany za wybitne wertykalne osiągnięcia, instruktor wspinania, autor tekstów o tematyce górskiej i bajkopisarz, fotograf, twórca kolekcji biżuterii alpinistycznej oraz projektant odzieży. Z wykształcenia geodeta. Pomysłodawca projektu wspinaczkowego 4 żywioły. W 2017 r. ukazała się jego autobiograficzna książka „#Yeti40”.



Ponadto:

- Wystawa fotografii podróżniczej

- Spotkania z książką podróżniczą.

Kiermasz rękodzieła etnicznego

Rybnicki Festiwal Podróżników KARAWANA

Rybnik 7-8 kwietnia 2018 r.

