Podróże w nieznane

Zapraszamy na pełne życia, barw i zapachów opowieści niesione monsunem i pokaz cudownych slajdów ze świata Suahili.Zapraszamy w podróż po zapachach i smakach, na spotkania z rybakami i żeglarzami, na podwodne pola alg, na połowy ośmiornic, na tradycyjne wesele i sekretny rytuał unyago, a także do domów zanzibarskich przyjaciół bohaterki spotkania.



Zanzibar przyciąga błękitnym niebem, słońcem i turkusowym oceanem. Jego białe, rajskie plaże pod palmami, luksusowe hotele i kluby nurkowe to przepis na wymarzony wypoczynek. Beata Lewandowska-Kaftan spędziła tu jednak dość czasu, by pokazać zupełnie inne oblicze wyspy. Poznała tajemnice kolebki kultury Suahili oraz jej niezwykłych mieszkańców. Odkryła Zanzibar autentyczny i do takiego świata zaprasza uczestników spotkania w Żółtym Młynku.



Książka o Zanzibarze zaczyna się od zachwytu. Oczy chłoną intensywne kolory kobiecych kang łopoczących na wietrze. Po horyzont ciągną się niemożliwe odcienie błękitu, turkusu, szmaragdu. Nos chciwie podąża za smużkami nieznanych zapachów, a stopy, wreszcie wolne, nurzają się to w bieli, to w błękicie. I jeszcze boski smak mango rozgrzanego słońcem… Potem pojawia się zadziwienie. To tak, jak gdyby podróżować przez pół świata. Jednocześnie przez Afrykę, Indie, Arabię, daleką Azję, starą Persję. A przecież zaledwie krążysz po uliczkach starego, kamiennego Stone Town. Zaledwie wędrujesz białymi plażami wzdłuż rybackich wsi nad oceanem. Gdzie właściwie jesteś? Dobry los, ciekawość, przyjaciele - cokolwiek przywiodło cię na Zanzibar, trafiłeś do raju. Jak przed wiekami żeglarze i kupcy, których łodzie i statki docierały tu niesione monsunem. Wymieszały się smaki, zapachy, stroje, zwyczaje, wierzenia i języki. I powstał klejnot - kultura Suahili. Nie starczy życia, by ją poznać w pełni. Ale warto szukać, dotykać, oglądać, smakować. Odkrywać skarby Zanzibaru, serca świata Suahili.



Beata Lewandowska-Kaftan - z wykształcenia geograf, z zawodu wydawca, z zamiłowania… kobieta w podróży. Przez ponad 30 lat pracowała dla szacownych oficyn polskich i międzynarodowych koncernów wydawniczych. 15 lat temu zakochała się w Afryce od pierwszego wejrzenia i wciąż tam wraca - jak do domu. Podróżowała po Kenii, Tanzanii i Zanzibarze, Ugandzie, Etiopii, Namibii, Botswanie, Zimbabwe, Mali i Burkina Faso. Zafascynowana Afryką, postanowiła o niej pisać. Sukces pierwszej książki „Afryka jest kobietą”, zachęcił ją do napisania następnej - o Zanzibarze, sercu niezwykłego świata Suahili. Strona autorska: https://web.facebook.com/beata.lewandowska.kaftan/.



Klubokawiarnia Żółty Młynek

Rybnik ul. Św. Jana 2, tel. 501182276

www.facebook.com/zolty.mlynek.klubokawiarnia

16 stycznia (wtorek) 2018 r. o godz. 19.00

Wstęp wolny.



Filmowy zwiastun tego co nas czeka podczas spotkania:

https://www.youtube.com/watch?v=KKvP9MeBOm0.



