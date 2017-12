20 lat w Dwóch Dolinach!

- To dla nas szalenie ważny jubileusz. Biznes nasz jest uzależniony od pogody i choć czasem nas rozpieszczała, a czasem nie, pokazaliśmy, że radzimy sobie w każdych warunkach, przez cały rok. Kompleks bowiem, na który początkowo składała się tylko stacja po stronie Wierchomli Małej, rozrósł się o drugą dolinę i hotel właśnie po stronie Wierchomli. Działamy cały rok i zamierzamy się rozwijać w najbliższej przyszłości – mówi właściciel i założyciel Dwóch Dolin Krzysztof Brzeski.

Rocznie przez stację przewija się ok. 200 tys. narciarzy i snowboardzistów. Oznacza to, że w sezonie dziennie na terenie Kompleksu znajduje się ok. 2 tys. osób spragnionych zimowego szaleństwa. Mogą poruszać się po całym rozległym terenie swobodnie dzięki nowoczesnej infrastrukturze, która zapewnia przepustowość na poziomie ok. 10 tys. osób na godzinę.

– Cechą, która wyróżnia Dwie Doliny, jest rodzinny charakter samego miejsca, jak i naszej oferty. Przez lata zdobyliśmy uznanie i lojalność stałych klientów, którzy początkowo przyjeżdżali do nas z rodzicami, a teraz odwiedzają nas z własnymi dziećmi. Nie ma lepszej laurki – mówi Gaweł Brzeski, obecny Prezes Dwóch Dolin Muszyna – Wierchomla Sp. z o.o.

Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla wraz z ***Hotelem Wierchomla Ski&Spa Resort to wciąż jedno z najbardziej atrakcyjnych narciarsko miejsc w Polsce. 11 kilometrów tras, jedna

z najdłuższych oświetlonych tras w kraju, jedna z najbardziej utytułowanych szkół narciarskich, malownicze położenie i jeden z największych i oświetlonych snowparków sytuują Dwie Doliny w ścisłej czołówce. Rokrocznie znajduje to potwierdzenie w branżowych raportach m.in. Skionline.pl oraz Onet.pl.

***

Stacja Narciarska Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla to 2 wyciągi krzesełkowe i 7 orczykowych oraz 11 km

w większości oświetlonych nartostrad o różnym poziomie trudności. To tu znajduje się jedna z najdłuższych tras zjazdowych w Polsce – 3 km ciągłego szusowania! Narciarze biegowi mają zaś do pokonania 4,5-kilometrowy, niezwykle malowniczy szlak, ciągnący się od górnej stacji Wierchomla I do Bacówki nad Wierchomlą. Dla snowboardowych zapaleńców nie lada gratką jest z kolei jeden z najdłuższych (400 m) w Polsce parków snowboardowych. Snowpark jest całkowicie usypany z ziemi, dzięki czemu snowboardziści nie muszą czekać na srogą zimę. Dwie Doliny to również bogata infrastruktura: liczne obiekty gastronomiczne przy stoku, serwujące między innymi dania kuchni regionalnej, wypożyczalnia, serwis i przechowalnia sprzętu oraz jedna z najlepszych szkół narciarskich – 5 razy z rzędu znajdująca się na podium w Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów SITN PZN.

