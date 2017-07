III Festiwal Biegów Alpejskich, Babia Góra 2017

VI Chaszczok – Bieg na Babią Górę

10 km przewyższenie 1250 m

III Bieg na Małą Babią

6,7 km przewyższenie 880 m

III Bieg na Babią Górę – Perć Akademików

7 km przewyższenie 1000 m

I Bieg Wschodzącego Słońca

4,7 km przewyższenie +710 m

III Etapowy Maraton Biegów Alpejskich

13 biegów, ok 40km samych podbiegów i ok 6500m przewyższenia.

Wszystko to w 32 godziny.



Uwaga! możesz przebiec wybrane biegi i być klasyfikowanym!

Spróbuj!



Zapisy trwają tylko do 31 lipca!

Festiwal Biegów Alpejskich 5-6 sierpnia 2017, Zawoja

www.biegnababia.pl