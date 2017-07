Jarmark Kamedulski 2017

W programie JARMARKU KAMEDULSKIEGO 2017:

Piątek, 4 sierpnia

godz. 18.00, Sala im. Andrzeja Wajdy

Gala Włóczni Jaćwingów – wręczenie nagród Prezydenta Miasta Suwałkoraz recital Lindy Kaukule (Amata, Łotwa) i koncert koncert „TREvoci – With love”w wykonaniuTREvoci TenorzyiSuwalskiej Orkiestry Kameralnejpod dyrekcją Krzysztofa J. Kozakiewicza

Trzy indywidualności sceniczne, trzy doskonale zgrane głosy. Obdarzeni charyzmą, pasją śpiewu i poczuciem humoru, Tre Voci Tenorzy zachwycają ekspresją i kunsztem wokalnym, wzruszają i bawią, łącząc swobodnie różne gatunki muzyki.

bilety: 60 zł

godz. 20.00, plac M. Konopnickiej

Ogólnopolski Przegląd Zespołów Muzycznych Na Dywaniku u Marii– koncert zespołu Those Who Dream By Day(Warszawa)

Sobota, 5 sierpnia

godz. 11.30, ul. E. Plater 30

Odsłonięcie muralu przedstawiającego psa Reksia, bohatera popularnej dobranocki, którego postać 50 lat temu stworzył suwalczanin Lechosław Marszałek

od godz. 19.00, ul. Kościuszki przy parku Konstytucji 3 Maja

Koncerty plenerowe gwiazd wieczoru–SYLWIA GRZESZCZAK i ENEJ

po koncertach, około godz. 22.00

Pokaz sztucznych ogni

Niedziela, 6 sierpnia

godz. 11.00, park Konstytucji 3 Maja

Niedzielny Poranek Teatralny– spektakl „W miejskiej dżungli” Teatru Katarynka, blok animacji oraz pokaz wielkich baniek mydlanych

zalew Arkadia

Siłacz Suwalszczyzny– festiwal siły

godz. 18.00, park Konstytucji 3 Maja

Koncert przy fontannie– Suwalska Orkiestra Kameralna (instrumenty dęte)

godz. 19.00, Sala im. Andrzeja Wajdy

Wieczór kabaretowy– GRZEGORZ HALAMA w programie „Długo i szczęśliwie, czyli intymne życie grubasa”

bilety: 50 i 40 (ulgowe) zł

godz. 20.00, park Konstytucji 3 Maja

„Okres carski, powstania narodowe”– etiuda teatralna „Kartki z historii miasta”, cz. III

W oknie kamienicy dawnego rządu gubernialnego pojawi się na chwilę sam car Mikołaj II, a pod jego czujnym okiem przemaszeruje oddział carskich wojsk. Pod figurą św. Jadwigi odbędzie się patriotyczna manifestacja zwolenników działań niepodległościowych.

godz. 21.00,plac Marii Konopnickiej

koncert Dino Jazz Band

Sobota-niedziela

5.08 godz. 12.00-19.00 | 6.08 godz. 10.00-18.00, park Konstytucji 3 Maja

Jarmark Kamedulski– kiermasz rękodzieła, sztuki ludowej i tradycyjnej, jadła kresowego, Pogodna Strefa Aktywnych Seniorów, gry i zabawy dla dzieci, rozstrzygnięcie XI edycji konkursu „Suwalskie limeryki latem”, stoiska miast partnerskich Suwałk oraz prezentacje artystyczne

Suwałki Beach Arena, zalew Arkadia

Pogodne Suwałki Cup 2017– turniej plażowej piłki siatkowej



Suwalski Ośrodek Kultury

Piątek-niedziela, 4-6.08. 2017

Suwałki

