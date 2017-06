Energetyczna terapia na Kryształowym Łóżku

Goście kompleksu parkowo-hotelowego w mazowieckich Chlewiskach mogą już korzystać z terapii otwierającej czakry i poprawiającej przepływ energii w organizmie. Jest to kolejna nowość, o którą poszerzył swoje menu SPA lider terapii energetycznych na polskim rynku SPA - Manor House SPA, który jest nazywany Polskim Centrum Biowitalności ze względu na swoją wysoką biowitalność (promieniowanie energetyczne sięga tu nawet do 30 000 tysięcy

w skali Bovisa – poziom neutralny to 6500 j. Bovisa, wszystko co powyżej wzmacnia siły witalne, co poniżej osłabia organizm).

Terapia otwierająca czakry jest nieinwazyjnym, naturalnym procesem, który wzmacnia przepływ energii dobroczynnie wpływając na zdrowie. Przeprowadzona przy wykorzystaniu Kryształowego Łóżka bazując na mocy kryształów oddziałuje na czakry (centra energetyczne) i meridiany (centra i kanały energetyczne rozprowadzające energię po całym organizmie). Mamy tu do czynienia z połączonym działaniem litoterapii (zdolność przenoszenia energii przez kryształy sprzyja osiągnięciu równowagi pomiędzy ciałem a duszą i powrotowi do naszego wewnętrznego ja) i koloroterapii (użycie odpowiedniego koloru umożliwia swobodny przepływ energii przez daną czakrę i zrównoważenie dysharmonii oraz braku energii).

Czakry to ważne ośrodki energetyczne, które dostarczają energię życiową zarówno całemu organizmowi, jak i poszczególnym organom. Jeśli któraś z czakr nie działa poprawnie, przepływ energii będzie zaburzony, co może wpływać na rozwój chorób. W ludzkim ciele znajduje się 7 czakr połączonych kanałem energii w kręgosłupie. Każde z tych centrów energetycznych jest powiązane z innym organem, emocją oraz kolorem - wibracje o określonej częstotliwości i długości fal świetlnych odpowiadają odpowiednim barwom:

Czakra KORONY / LOTOSU - kontakt z wyższym ja – fiolet (biel) – szyszynka

Czakra TRZECIEGO OKA - postrzeganie pozazmysłowe – indygo – przysadka mózgowa

Czakra GARDŁA / RÓWNOWAGA HORMONALNA - kontakty interpersonalne – błękit – tarczyca

Czakra SERCA - centrum istoty - „tam Twój dom, gdzie Twe serce!” – zielony – grasica

Czakra SPLOTU SŁONECZNEGO / ŻÓŁĆ – byt – żółty – trzustka

Czakra KRZYŻOWA / PŁYNY - odżywianie – pomarańczowy – nadnercza

Czakra KORZENIA / ŻYCIE - ruch – czerwony – narządy płciowe (jajniki, jądra)

W Kryształowym Łóżku wiązki światła o konkretnej długości fali i kolorze przechodzące przez kryształy Vogla, które działają jak lasery, są kierowane na odpowiednie czakry wzmacniając ich energetyczne pola. Czakry odpowiedzialne są za stan naszego ciała, umysłu i ducha, a tym samym za nasze zdrowie.

Urządzenie z kryształami dostępne w Gabinetach Bioodnowy Manor House SPA łączy starożytną wiedzę z nowoczesną technologią. Każdy kryształ jest polerowany indywidualnie, a geometryczne szlify zostały nadane w kształcie drzewa życia. Światło przechodzące przez kryształy przenosi energię, która została w nich pomnożona i odpowiada poszczególnym czakrom w ciele człowieka.

„Energię drzemiącą w kryształach wykorzystywali już Atlantowie. Wiedzę na temat działania kryształów uporządkował Marcel Vogel, którego opracowania naukowe zawierają możliwości zastosowania kryształów. Nasze Kryształowe Łóżko opiera się właśnie o działanie kryształów Vogla. Kryształ górski symbolizuje czystość i jest źródłem uniwersalnej mocy. Ma bardzo silną uzdrawiającą energię – m.in. usuwa zatory i blokady punktów energetycznych

i czakr człowieka – dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tej niezwykłej terapii do swojej oferty” – mówi Grażyna Wrona, Prezes Manor House SPA.

Terapia na Kryształowym Łóżku trwa 30 lub 45 minut. Paleta kolorów światła zapewnia płynny przepływ energii do każdej czakry napełniając ciało energią. Podczas terapii można skoncentrować się na jednym kolorze, wybrać przemienną sekwencję siedmiu kolorów o różnej częstotliwości lub poddać się równoczesnemu działaniu wszystkich świateł na czakry.

Goście hotelowi Manor House SPA mogą korzystać nieodpłatnie z szerokiej oferty SPA, m.in. z: Pokojowego Programu SPA, bezchlorowego basenu z plazmatyczną wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, kompleksu Łaźni Rzymskich, seansu w Chacie Solnej czy Komnaty Biowitalności z Terapią Biowitalną na kamiennych matach – innej nowości wśród zabiegów energetycznych Manor House SPA.

Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i energią

Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów, klimatycznym czterogwiazdkowym hotelem w zabytkowej Stajni Platera i Termach Zamkowych to enklawa spokoju i dobrej energii.

Pałac Odrowążów to jedna najstarszych rezydencji ziemiańskich w Polsce. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII w., jako jedyny Polak został wyróżniony posągiem na placu przed Katedrą św. Piotra w Rzymie. Dziś w stylowych wnętrzach można zaznać prawdziwie królewskich snów, a urzekające piękno natury i ponadczasowa elegancja arystokratycznych tradycji sprawiają, że czas tu zwalnia. Manor House SPA - hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom - to urokliwe miejsce dla ciała, duszy i umysłu. Można skorzystać tu z energetycznych zabiegów w Gabinetach Bioodnowy z najlepszym przez lata holistycznym SPA w kraju i Akademią Holistyczną Alchemia Zdrowia®, zrelaksować się w Łaźniach Rzymskich oraz w pierwszym w Polsce bezchlorowym basenie z plazmatyczną wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego. Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej

i wegańskiej oraz autorska „Dieta Życia”. Kompleks w Chlewiskach otoczony jest zabytkowym parkiem z pomnikami przyrody z Kamiennym Kręgiem Mocy i Witalną Wioską® SPA. Jest to także Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym promieniowaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.

