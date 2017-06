Piotr Targosz nie tylko zachwyca się światłem, barwą i fakturą otaczającego świata, ale również w doskonały sposób potrafi nam to zobrazować. Jego kadry w niezwykle wyrafinowany i indywidualny sposób potrafią fascynować i pobudzać emocje odbiorcy, co jest zasługą zarówno wielkiego talentu postrzegania, jak i doskonałych możliwości warsztatowych. Targosz proponuje odbiorcy swoją estetykę, niczym czarodziej przenosi nas do innego czasem groźnego, czasem „pięknego”, ale niedostrzegalnego na co dzień świata, a my z lubością dajemy się ponieść tej magii, która wciąga i urzeka. Urzeka postrzeganiem światła, kompozycją, czasem kolorem - a zawsze elegancją i perfekcjonizmem wykonania, dzięki któremu nadaje on zdjęciom nadzwyczaj osobisty charakter. (…).

Zbigniew Podsiadło

„Pejzaż jest przymierzem duszy z ziemią,

Zasługuje na miłość i cześć (…)

Przed świątynią ludzie obnażają głowy (…)

Pejzaż jest także świątynią

- trzeba go także uszanować,

jeśli szanujemy nasze człowieczeństwo”

(Jan Bułhak - Wilno 1936 r.)

Piotr Targosz – ur. w 1979 roku w Bielsku-Białej. Artysta fotografik - członek Związku Polskich Artystów Fotografików - Okręg Górski www.zpaf.bielsko.pl. Uczestnik i organizator plenerów artystycznych, festiwali i konkursów fotograficznych. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach i imprezach fotograficznych w Polsce i za granicą. Zdobywca kilkunastu nagród i wyróżnień na festiwalach i konkursach poświęconych fotografii krajobrazowej, w tym główna nagroda w kategorii „Best Photography” na Festiwalu Audio Vizual organizowanym przez Królewskie Towarzystwo Fotograficzne. Piotr Targosz jest również laureatem nagrody Prezesa FCFna 3. Bielskim Festiwalu Sztuk Wizualnych w 2014 r. Strona artysty: www.piotrtargosz.com.



Pejzaż magiczny - wystawa fotografii Piotra Targosza

Wernisaż w sobotę 8 lipca 2017 r. o godz. 18.00 podczas Wieczoru Sztuk.

Galeria Fotografii DeKa i Galeria Drugiego Planu

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach

Rybnik ul. 1 Maja 91B