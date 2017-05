Dwie Krynice promują się rowerowo

Jak podkreślają organizatorzy, celem rajdu jest promowanie turystyki rowerowej, aktywnej formy rekreacji i wypoczynku, oraz zachęcanie do zwiedzania ciekawych historycznie i turystycznie miejsc leżących na trasie przejazdu, ze szczególnym uwzględnieniem promocji dwóch miast Krynicy Morskiej i Krynicy Zdrój. Podczas całego przejazdu przedstawiciel informacji turystycznej z Krynicy Zdroju będzie prowadził bloga, w którym na bieżąco umieszczane będą materiały video i fotograficzne relacjonujące przebieg trasy.

Poprzednia, I edycja, rajdu odbyła się w dniach 1-11 czerwca 2016 r. W Rajdzie wzięło udział 17 rowerzystów, którzy przejechali trasę 1237 kilometrów z Krynicy-Zdroju do Krynicy Morskiej. Trasa przejazdu przebiegała wschodnią częścią Polski obejmując w większości trasę Green Velo. W myśl idei „Miasta są dwa, a Krynica jest jedna” uczestnicy promowali obie Krynice na całej trasie przejazdu, a podpisanie przez władze miejskie obu miejscowości umowy partnerskiej, odnośnie współpracy, stanowiło wielki finał tego wydarzenia.

Codzienne zmagania rowerzystów obserwowały tysiące osób na profilach społecznościowych, a słuchacze Radia Kraków otrzymywali bieżącą relację radiową z postępów na trasie.

W tym roku udział (do tej pory) zadeklarowało 25 osób.

Tegoroczna trasa wygląda następująco: Krynica Morska - Pieniężno - Lidzbark Warmiński - Reszel - Święta Lipka - Kętrzyn - Wilczy Szaniec - Giżycko - Ełk - Łomża - Ostrołęka - Dęblin - Puławy- Kazimierz Dolny - Sandomierz - Solec Zdrój - Bochnia - Krynica Zdrój

Dnia 10 czerwca przewidziano nocleg w Kopalni Soli Bochnia, gdzie o 14:00 zaplanowano uroczysty wjazd do miasta Bochnia przy udziale krakowskich mediów (TVP Kraków, Radio Kraków, TV Beskid).

Na zakończenie rajdu miasto Krynica Zdrój organizuje duży piknik rodzinny w niedzielę 11 czerwca na Krynickim Deptaku, gdzie kulminacją będzie nasz wjazd około 15 godziny.