Otwarcie Letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce

Uroczystości rozpocznie o godzinie 15:00 parada korowodu bryczek w asyście kawalerzystów a po jej zakończeniu Marszałek Województwa Małopolskiego dokona symbolicznego otwarcia letniego sezonu turystycznego w Małopolsce. Po części oficjalnej Tarnowski Oddział Jazdy imienia 5. Pułku Strzelców Konnych rozpocznie manewry kawaleryjskie z emocjonującym pokazem władania bronią białą. Otwarcie uświetni konkurs powożenia zaprzęgami o Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego. Część oficjalną zakończą popisy sztuki jeździeckiej w wykonaniu Pocztu Husarskiego Aleksandra Jarmuły.

Na przybyłych gości na terenie stadniny w Klikowej czekać będzie moc atrakcji, a wśród nich prowadzone przez animatorów gry i zabawy dla dzieci, przejażdżki wierzchem i warsztaty kulinarne. Na stoisku Campera Małopolskiego zachęcimy do odwiedzenia najpiękniejszych miejsc regionu. Konno, pieszo, samochodem, rowerem, jachtem, kajakiem i tratwą – czyli dla wszystkich Małopolska roztoczy swoje uroki na sezon letni 2017. Tym razem Małopolskie czerwone korale współgrać będą z granatowymi, tarnowskimi koralami, których kolor nawiązuje do owoców tarniny, zaś zielony rzemyk do jej liści. Będziemy bowiem w Tarnowie - Polskim Biegunie Ciepła - mieście, które swoją nazwę wzięło od krzewów ciepłolubnej tarniny porastającej okolice zamku.

Nie zabraknie też oprawy muzycznej! Na scenie zaprezentuje się młody big band – Orkiestra Dęta Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka, zespół folklorystyczny „Klikowianie”, a o godzinie 19:00 rockowy zespół „After Day”, który wykona koncert oparty na standardach tego gatunku, zarówno polskich jak i zagranicznych. Imprezę zakończy zabawa taneczna.

Zapraszamy do Tarnowa!

autor tekstu: Robert Krajewski