Festiwal Questingu z nagrodami w Wierchomli Małej już 1 maja!

Festiwal otwiera już czwarty sezon questingowy, który odbywa się w Wierchomli Małej. Jak co roku przygotowano cztery zróżnicowane trasy. Na uczestników czekają nagrody, a wśród nich vouchery SPA, słodycze, gry planszowe, lody czy gorąca czekolada. Poszukiwacze skarbów, zanim je odkryją, poznają wierzenia Łemków, dowiedzą się, jakie są lokalne przysmaki, udadzą się szlakiem łemkowskich pasterzy oraz odkryją zbójeckie zwyczaje.

Questing to gra terenowa, która polega na przejściu szlaku według wskazówek obfitujących w zagadki i historie przybliżające dziedzictwo regionu. Atrakcyjność tej formy rozrywki polega na połączeniu prostej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu z zadaniami natury intelektualnej, w której nauka łączy się z zabawą.

– Zapraszamy zarówno rodziny z dziećmi, jak i turystów lubujących się w samotnych wędrówkach. Questing to forma rozrywki dla każdego, kto pragnie dowiedzieć się więcej na temat miejsca, w którym przebywa. Podczas imprezy rodzice dzięki specjalnym warsztatom będą mogli również nauczyć się opowiadać bajki swoim pociechom, a te ostatnie będą mogły posłuchać bajek opowiadanych w zajmujący sposób – mówi Przemysław Kutnyj, rzecznik prasowy Stacji Narciarskiej i Hotelu Dwie Doliny Muszyna - Wierchomla. – Na questingowiczów czekają liczne nagrody! – dodaje.

Festiwal Questingu odbędzie się w dniach 1-3 maja 2017 roku, czym rozpoczęty zostanie sezon questingowy w Dwóch Dolinach. Uczestnictwo w zabawie, jak i warsztatach oraz w spotkaniu z opowiadaczem bajek, jest nieodpłatne. Wszelkie szczegółowe informacje będzie można otrzymać na recepcji Hotelu Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla, gdzie zaczyna się każda z tras.

Więcej informacji: Przemysław Kutnyj, rzecznik prasowy Dwóch Dolin, tel.: 506 004 898, mail: przemyslaw.kutnyj@wierchomla.com.pl