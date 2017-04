Bieg drużynowy 4Rest Run

4Rest Run nie jest zwykłym biegiem lecz rywalizacją sportową, w której startują drużyny 4-osobowe. Każdy z członków zespołu pokona ok. 10,5 kilometra, które razem złożą się na dystans maratonu. Najlepszą drużyną okaże się ta, która dokona tego w najkrótszym czasie. Szansę na wygraną mają zarówno drużyny męskie, żeńskie i mieszane. Wartościowymi bonami zakupowymi od marki Regatta nagradzane będą miejsca od 1 do 3. Dodatkowa klasyfikacja obejmuje także drużyny firmowe, które otrzymają nagrody rzeczowe. Ci, którzy dotrwają do końca imprezy, mają szansę na nagrody pocieszenia od sponsorów.

W zawodach startują przyjaciele, teamy sportowe, członkowie grup biegowych czy przedstawiciele firm. Rywalizacja drużynowa daje niezwykłą moc płynącą z bycia razem. To wspaniałe uczucie potwierdzają zespoły, które brały udział w poprzednich zawodach, na czele z Robertem Korzeniowskim, Grzegorzem Sudołem, Ilyą Markovem i Katarzyną Golbą. Byli chodziarze, olimpijczycy, mistrz i wicemistrz olimpijski, mistrzowie Europy i świata, wspomagani przez młodą zawodniczkę, podopieczną Ilyi Markova, okazali się w zeszłym roku najszybszą drużyną zawodów! W tym roku organizatorzy również zapowiadają występy gwiazd. Udział w zawodach potwierdziła Regatta Polska, która w 2016 roku wystawiła jeden team firmowy.

Trasa 4Rest Run prowadzi malowniczymi ścieżkami Puszczy Niepołomickiej, kompleksu leśnego oddalonego zaledwie 20 km od Krakowa. Wszyscy, którzy przyjadą do Niepołomic, będą mogli zrelaksować się z dala od smogu i hałasu wielkomiejskiego oraz spróbować biegania przyjaznego dla naszych nóg bez twardej asfaltowej nawierzchni. Do kibicowania biegaczom zapraszamy rodziny i znajomych. Na polanie startowej 17 września 2017 roku nie zabraknie atrakcji.

Szczegółowy regulamin oraz zapisy prowadzone są na stronie www.4restrun.pl.

więcej informacji: kgruszka@regatta.com