Ogólnopolski Konkurs Turystyczna Rodzinka

Konkurs ma na celu zachęcenie wszystkich rodzin do odkrywania otaczającego świata podczas wspólnych wycieczek. Formy turystyki mogą być różne: piesze, kolarskie, kajakowe. Zarówno jedno- lub wielodniowe. Najważniejszą korzyścią - oprócz możliwości zdobycia cennych nagród i specjalnej odznaki „Turystyczna rodzinka 2017 roku” - jest czas spędzony razem, sprzyjający wzmacnianiu wielopokoleniowych więzi. Dla dzieci jest to okazja do uczenia się samodzielności i umiejętności radzenia sobie w nieprzewidzianych sytuacjach.



Udział w wycieczkach dostarczy niezapomnianych przeżyć, a wspomnienia długo zostaną w pamięci. Pomogą w tym prowadzone skrupulatnie przez uczestników dzienniczki wypraw (odręcznie lub komputerowo, jako zeszyt, blog lub prezentacja multimedialna), które powinny zawierać dane uczestników, datę wycieczki, trasę z opisem i relacją z wędrówki, liczbę kilometrów i informację o formie turystyki). Dodatkowym elementem potwierdzającym odbycie wycieczki mogą być pieczątki, bilety z parków narodowych, muzeów. Można również umieszczać zdjęcia, rysunki i inne formy graficzne według uznania oraz fantazji zespołu wędrującego.



Aby dzienniczek był brany pod uwagę jako liczący się w konkursie, powinien zawierać opis przebiegu minimum 8 wycieczek. Rodzinne wędrowanie warto rozpocząć od poznawania swojego miejsca zamieszkania i najbliższej okolicy (2 obowiązkowe wycieczki na terenie gminy lub powiatu), potem zachęcamy do wyruszenia w dalsze wędrówki (2 na terenie województwa), a następnie odkrywania innych rejonów naszego kraju. Polska jest piękna, a niestety często niedoceniana. Wiedzą już o tym „turystyczne rodzinki”, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu i dostarczyły do siedziby PTKK barwne i pełne emocjonujących relacji kroniki swoich wypraw.



Zwycięzców wybierze Jury powołane przez Zarząd Główny PTTK. Jest o co walczyć! 3 najbardziej aktywne rodziny otrzymają ufundowane przez markę Regatta Polska zestawy odzieży turystycznej o wartości 1500 zł na osobę. Mają też szansę na darmowe 3-dniowe pobyty w obiektach PTTK (schroniska, stanice wodne, domy wycieczkowe) oraz weekendowe wyjazdy z atrakcjami ufundowane przez Disney Polska. To dla najlepszych, natomiast wszystkie rodziny biorące udział w konkursie, mogą uczestniczyć w warsztatach rodzinnych organizowanych przez cały rok przez PTTK.



Jeśli już wszystko wiadomo, nie pozostaje nic innego, jak wysłanie zgłoszenia konkursowego (do 30 sierpnia 2017 r.). Formularz oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie: www.rodzina.pttk.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2018 roku.



Trzymamy kciuki za wszystkie aktywne rodziny!



Regulamin konkursu:

http://www.rodzina.pttk.pl/pliki/konkursy2017/rodzinka/Konkurs_Turystyczna_rodzinka_2017_regulamin.pdf



dodatkowe informacje:

kgruszka@regatta.com