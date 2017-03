PROGRAM KARAWANY:



SOBOTA - 01.04.2017 r.

10.00 - 12.30 Bartosz Piziak - Warsztaty taniego podróżowania

13.00 Marcin Korzonek - Polska Prosto Rowerem 2016

14.20 Izabela i Kamil Gamańscy - Singapore2Poland - motocyklem wokół globu

15.40 Marek Pindral - W cieniu minaretów - Oman

17.00 Beata Lewandowska-Kaftan - AFRYKA JEST KOBIETĄ

18.20 Adam Bielecki - Od Beskidów po Himalaje



NIEDZIELA - 02.04.2017 r.

13.00 Tadeusz Piotr Prociak - Czas kamienia - przez pięć kontynentów

14.20 Robert Gondek - Namibia, Botswana - góry, przyroda, przestrzeń

15.40 Wojciech Mura - WYSPY NA ŚRODKU PACYFIKU

17.00 Anita Demianowicz - Końca świata nie było - w Ameryce Środkowej

18.20 Jakub Rybicki - Greenland Ice Trip



Festiwalowi towarzyszą dwie wystawy fotografii: Julity Chudko pt. „Mrówki” i Anity Demianowicz pt. „Świat jest piękny!”. Ponadto: spotkania z książką podróżniczą, kiermasz rękodzieła etnicznego i bufet wegetariański.



Karnet na cały festiwal - 30 zł. Bilet na sobotę lub niedzielę - 20 zł.

Bezpłatne Warsztaty Taniego Podróżowania - zapisy: goryipodroze@wp.pl.

Patronat radiowy - Radio eM http://radioem.pl/, Patronat medialny - veturo.pl

Rybnicki Festiwal Podróżników KARAWANA

Rybnik 1-2 kwietnia 2017

www.facebook.com/festiwal.karawana/



Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach

www.dkchwalowice.pl

Goście festiwalu

Bartosz Piziak - geograf podróżujący, odwiedził 70 krajów świata. Pomysłodawca i organizator wielu imprez podróżniczych, współautor audycji podróżniczej "Między Biegunami" w Radiu Kraków. Warsztaty Taniego Podróżowania czyli ABC globtrotera - jak przygotować się do samodzielnej podróży aby nie zrujnowała naszego domowego budżetu? Wybór kraju, rejonu, zakup biletu lotniczego, jak nie dać się złodziejom, naciągaczom, pseudo-przewodnikom itp. www.BartekPiziak.com



Marcin Jakub Korzonek - instruktor turystyki rowerowej, dziennikarz, fotograf, redaktor naczelny portalu wRower.pl Rowery od A do Z www.wRower.pl. Zorganizował 16 wypraw rowerowych przez 40 krajów na trzech kontynentach. Polska Prosto Rowerem 2016 - w linii prostej z południa na północ Polski - przejechanie na rowerze Polski w linii prostej z południa na północ wzdłuż południka 18’10 z marginesem 1 km. A na trasie:11 rzek, 11 jezior, lasy, pola, bagna i tereny podmokłe oraz odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego. 760 km przez 19 dni. www.korzonek.info



Izabela i Kamil Gamańscy - mieszkali w Australii i Singapurze. Lubią ciągłe wyzwania i przygody. Błąkanie się po świecie jest dla nich ciągłą inspiracją. Dla Izabeli pasją stała się również fotografia. Singapore2Poland - motocyklem wokół globu - do Polski przez Azję, Afrykę, Amerykę Południową i Australię wracali prawie przez 4 lata. Zwiedzili 60 krajów i przejechali motocyklami ponad 162 000 kilometrów. www.izagamanska.com



Marek Pindral - odwiedził kilkadziesiąt krajów, na dłużej mieszkał w Wielkiej Brytanii, Chinach i Omanie. Przetłumaczył na język polski „Sai Baba, rozważania na każdy dzień roku”. Autor książek: „Chiny od góry do dołu”, „W cieniu minaretów. Oman”. W cieniu minaretów - Oman - ponad 1001 dni i nocy w Omanie, barwna opowieść jak w baśniach Szeherezady. Pojedziemy też na pogranicze z Jemenem, skąd królowa Saba wiozła Salomonowi kadzidło (na festiwalu poczujemy jego woń). www.marekpindral.com



Beata Lewandowska-Kaftan - geograf, wydawca, kobieta w podróży. Od 15 lat podróżuje po Afryce, którą pokochała od pierwszego wejrzenia. Jej nagradzana książka „Afryka jest kobietą”, to zbiór reportaży o Afrykankach, które spotkała, poznała, z którymi się zaprzyjaźniła. AFRYKA JEST KOBIETĄ. Podróż do prapoczątków - na dalekiej północy Kenii, na dnie Wielkiego Rowu Afrykańskiego leży Szmaragdowe Morze - największe bezodpływowe jezioro Afryki - Turkana. W Karawanie relacje z dwóch wypraw nad to jezioro i spotkania z Turkana - ludem dumnych i odważnych pasterzy. www.facebook.com/Afryka-jest-kobiet%C4%85-287468261639028/



Adam Bielecki - himalaista, alpinista, taternik i podróżnik. W 2000 r. w wieku 17 lat jako najmłodszy na świecie dokonał samotnego wejścia w stylu alpejskim na Chan Tengri 7010 m. Zdobyte ośmiotysięczniki: Makalu 8463 m (2011), Gasherbrum I 8068 m (2012 - pierwsze zimowe wejście wraz z Januszem Gołębiem), K2 8611 m (2012), Broad Peak 8047 m (2013 - pierwsze zimowe wejście). Wiosna 2014 r. - udział w wyprawie na północną ścianę Kanczendzongi, zima 2016 r. z Jackiem Czechem próba pierwszego zimowego wejścia na Nanga Parbat 8125 m. Od Beskidów po Himalaje - droga jaką pokonał Adam Bielecki aby zostać jednym z czołowych himalaistów młodego pokolenia.

www.facebook.com/Adam-Bielecki-661190917242057/



Tadeusz Piotr Prociak - fotograf, grafik, podróżnik. Właściciel Agencji Fotograficznej PRO-FOT. Autor sześciu wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu ekspozycji zbiorowych w kraju i za granicą. „Czas kamienia” - przez pięć kontynentów -

akcja artystyczna prowadzona w latach 2003-2013. Akcja rozpoczęta na Górze Mojżesza na Synaju obejmowała swym zasięgiem miejsca na całym świecie. Autor przemierzył ponad pół miliona kilometrów. Projekt, to próba osobistego odniesienia się m.in. do procesów globalizacji. www.pro-fot.com



Robert Gondek - podróżnik, fotograf i miłośnik Afryki. Organizuje wyprawy na afrykański kontynent. Uczy się języka Suahili. Prowadzi projekt "W drodze na najwyższe szczyty Afryki", mający na celu zdobycie najwyższych szczytów w każdym afrykańskim kraju. Namibia, Botswana - góry, przyroda, przestrzeń - Namibia to cisza, spokój i brak pośpiechu, to unikalne chwile samotności z daleka od czegokolwiek. W Botswanie fotografował (z lądu, wody i powierza) zwierzęta w delcie Okavango. www.szczytyafryki.pl



Wojciech Mura - będąc studentem krakowskiego AGH na trzecim roku wziął urlop dziekański i wyruszył w rejs/podróż życia przez Pacyfik Południowy. WYSPY NA ŚRODKU PACYFIKU - KOSMOS NA PLANECIE ZIEMI - niesamowite opowieści o 465 dniach na 26 wyspach, o żeglowaniu na jachcie „Czarny Diament”, o dzikich Markizach, o koralowych atolach na Tuamotu oraz rajskich Wyspach Towarzystwa i wielu innych cudownych miejscach, w którym można się zakochać, zatracić i pozostać.

www.spacefordream.wordpress.com



Anita Demianowicz - podróżniczka, reporterka i fotografka. Pół roku w roku jest w drodze. Podróżuje najczęściej sama, często na rowerze i najchętniej do Ameryki Środkowej. Organizuje w Gdańsku festiwal podróżniczy TRAMPki-Spotkania Podróżujących Kobiet www.trampki.travel.pl. Autorka książki „Końca świata nie było”. Końca świata nie było - w Ameryce Środkowej - miłość do języka hiszpańskiego i do wulkanów (niesamowite, magiczne, czasem groźne, ale też zaskakujące stożki wulkaniczne) oraz spotkania z inspirującymi kobietami. www.banita.travel.pl



Jakub Rybicki - wschodoznawca i socjolog, fotograf i podróżnik, zimowy jeździec rowerowy. Autor książki „Po Bajkale”. Rowerem, autostopem, konno i samochodem przejechał 50 krajów. W podróżach szuka prawdy, dobra i piękna. Greenland Ice Trip - mrożąca krew w żyłach wyprawa rowerowa przez Grenlandię. Jakub Rybicki i Paweł Wicher jako pierwsi Polacy pedałowali zimą przez góry, jeziora i fiordy największej wyspy świata, walcząc ze śniegiem, wiatrem, mrozem i globalnym ociepleniem.

www.jakubrybicki.pl

więcej informacji:

Krzysztof Łapka

Koordynator Rybnickiego Festiwalu Podróżników KARAWANA

karawana.rybnik@wp.pl