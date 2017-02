Warsztaty Taniego Podróżowania czyli ABC globtrotera

W XXI wieku czas to pieniądz, nie każdy więc może sobie pozwolić na spędzenie godzinami przed komputerem szukając na dziesiątkach portali często mało przydatnych informacji i tej jednej wartościowej. Bo przecież do wyjazdu trzeba się przygotować. Jak to zrobić by nasza podróż była akceptowalna dla naszego portfela, a jednocześnie dostarczyła wiele ciekawych przeżyć - dowiecie się w czasie tych warsztatów. Ponadto - jak nie dać się złodziejom, naciągaczom, pseudoprzewodnikom oraz bankom i firmom ubezpieczeniowym. Wielu zapłaciło już swoje frycowe. Postaram się więc pokazać Wam jak uniknąć takich sytuacji i sprawić, by Wasz wymarzony wyjazd w nieznane na długo zapisał się w Waszej pamięci.



Bartosz Piziak - geograf pochodzący z Rzeszowa, nieodłącznie związany z Krakowem. Podróżujący i równie chętnie fotografujący odwiedzane miejsca. Członek Polskiego Klubu Przygody. Od zawsze ciekawy świata, który uwielbia odkrywać wszelkimi dostępnymi sposobami. W podróżowaniu ceni najbardziej poznawanie nowych ludzi, kultur oraz alternatywne formy przemieszczania się - uwielbia jeździć autostopem. Współtwórca Akademickiego Klubu Turystycznego Rozdroże przy UJ, a także pomysłodawca i organizator wielu imprez podróżniczych (m.in. Kalejdoskop Podróżniczy, Travenalia, Festiwal FMP). Współtwórca projektu LowcyLotow.pl oraz zawodowo agent lotniczy IATa. Współautor audycji podróżniczej "Między Biegunami" w Radiu Kraków, której można posłuchać co sobotę od 14:05! Zjeździł prawie całą Europę, kawał obu Ameryk, trochę Azji i odrobinę Afryki - łącznie jakieś 70 krajów świata. www.BartekPiziak.com



Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach

Rybnik ul. 1 Maja 91B, tel. 32 4216222

www.dkchwalowice.pl



Sobota, 1 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 -12.30

Warsztaty poprowadzi Bartosz Piziak

w ramach Rybnickiego Festiwalu Podróżników KARAWANA

www.facebook.com/festiwal.karawana



Warsztaty są bezpłatne!

Na warsztaty obowiązują zapisy, które przyjmuje Krzysztof Łapka

mail: goryipodroze@wp.pl, tel. 513064196.