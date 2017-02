Wystawa malarska w ECA w Sannikach

Elena Danilenko najchętniej maluje kwiaty i martwą naturę, ale też pejzaże i portrety. Obrazy wychodzące spod jej ręki rwą oczy żywymi, naturalnymi barwami. Olej, akwarela czy akryl to wdzięczne środki do pokazywania piękna natury. Prace Eleny są proste w przekazie i dzięki temu nie dają poczucia sztuczności przekazu. Artystka jest z pochodzenia Rosjanką, ale od 15 lat mieszka i tworzy w Płocku. Wiele jej obrazów znajduje się w prywatnych kolekcjach Rosji, Finlandii, Niemiec, Kanady i Polski.



Elena Danilenko jest absolwentką malarstwa i konserwacji dzieł sztuki oraz wydziału historii sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu. Dumna jest ze swej wcześniejszej pracy w Muzeum Marynarki Wojennej i Muzeum Etnograficznym w Sankt Petersburgu, gdzie była konserwatorem tkanin historycznych.



Wystawę można oglądać do 1 marca, a na spotkanie z artystką zapraszamy 26 lutego, tuż po koncercie chopinowskim, który rozpocznie się o godzinie 14.



Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach

ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki



kontakt dla mediów:

Krzysztof Sobociński

Specjalista ds. upowszechniania i promocji kultury

ecasanniki.pl