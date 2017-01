Warsztat Fotografii

Zapisy przyjmuje Krzysztof Łapka, e-mail: sztukafotografii@wp.pl , tel. 513064196.

Liczba miejsc na warsztat jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Po warsztacie o godz. 14.00 autorskie oprowadzanie po wystawie fotografii Marka Waśkiela pt. „Ach! Podlasie, Podlasie” , która prezentowana będzie w galeriach Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach od 11.02 do 08.03.2017 r.

Wernisaż wystawy odbędzie się z udziałem autora podczas Wieczoru Sztuk - również 11 lutego godz. 18.00. Na wernisaż - wstęp wolny!



MAREK WAŚKIEL - fotografik i stale podróżujący dziennikarz. Współpracował z magazynami National Geographic, Podróże, Maxim, Focus, Dom i Świat oraz wieloma innymi tygodnikami i dziennikami. Był fotoedytorem w miesięczniku Podróże i zastępcą redaktora naczelnego w magazynie Poznaj Świat. Popularyzator wiedzy o fotografii prowadzący warsztaty i kursy, autor kilku albumów fotograficznych, książek o fotografii oraz przewodników turystycznych. Miłośnik Polski Wschodniej i dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Strona: www.waskiel.pl.



Wystawa „Ach! Podlasie, Podlasie” jest fotograficzną opowieścią o mojej „okolicy”, czyli fragmenciku Polski Północno-wschodniej. Jest to wybór zdjęć z albumu o tym samym tytule, który ukazał się jesienią 2016 r. Zdjęcia są plonem dwóch lat wędrówek po łąkach, polach i lasach. Na wystawę wybrałem około 50 kadrów, które najzwyczajniej lubię. Poprzez nie opowiadam o tym, co mnie fascynuje i w fotografii, i w Podlasiu. Zatem z jednej strony staram się pokazać niezwykłości światła, które jest podstawą każdej fotograficznej opowieści, z drugiej zaś prezentuję przestrzenie, kolory i faktury, z których utkane jest Podlasie. Każde ze zdjęć jest dla mnie także wspomnieniem o okolicznościach w jakich powstało. Często czuję jeszcze chłód poranka, nieomal nieustannie widzę pył unoszący się nad polnymi drogami i ciągle słyszę szum wiatru w konarach drzew i nadrzecznych szuwarach. Chciałbym, by te odczucia dotarły również do osób oglądających zdjęcia na wystawie i w moim albumie. /Marek Waśkiel/



Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach

Rybnik ul. 1 Maja 91B, tel. 32 4216222

Warsztat Fotografii

W pogoni za światłem. Piękno krajobrazu.

Prowadzący: Marek Waśkiel

w sobotę 11 lutego 2017 r. w godz. 11.00 - 14.00.

Koszt warsztatu - 20 zł.