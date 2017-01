Beksiński w Suwałkach

"Wystawa grafik komputerowych Zdzisława Beksińskiego pochodząca z kolekcji Dariusza Matyjasa zawitała do Suwałk po raz pierwszy - mówi Andrzej Zujewicz, komisarz wystawy. Zimowy termin jej ekspozycji w Galerii Patio Suwalskiego Ośrodka Kultury zbiega się z obszerną retrospektywą artysty w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Początek roku 2017 dla miłośników sztuki Beksińskiego jest zatem wyjątkową okazją podziwiania dorobku tego artysty w naszym mieście w imponującej skali. O wyjątkowości i niezwykłości sztuki Beksińskiego świadczy niesamowity klimat jego wizjonerskich obrazów. To świat często mrocznych, upiornych pejzaży i monstrualnych, zmutowanych postaci rodem z science-fiction. Wizji odrealnionych, pełnych surrealnych zestawień przedmiotów i osób, wielu znaczeń umykających naszemu logicznemu rozumowaniu. Grafika komputerowa była dla Beksińskiego narzędziem, ułatwiającym zapisywanie jego wizji, ale również formą pewnej przygody – poszukiwania nowych form wyrazu. Artysta korzystał z różnych mediów; był doskonałym malarzem, rysownikiem, fotografem, grafikiem. Umiejętnie komponował fotomontaże, pieczołowicie i bardzo cierpliwie opracowywał każdy detal dzieła, dzięki czemu jego wizje nabierały mocy oddziaływania na wyobraźnię odbiorcy. Warsztat malarski, fotograficzny i rysunkowy doprowadził do perfekcji, uzyskując niesamowitą, nadrealną głębię i przestrzeń w obrazach. Sztuka Beksińskiego przenosi nas w świat grozy i katastrofizmu, w nierealność, która poprzez precyzję i kunszt artysty staje się rzeczywistością."