Wintercamp 2017 w tym roku ze specjalną edycją Family

W tym roku odbędą się 2 turnusy: 16-19 i 20-23 lutego. Organizatorzy po raz pierwszy przygotowali także specjalny program dla całych rodzin, który zrealizowany zostanie podczas edycji specjalnej - Wintercamp Family w dniach 23-26 lutego. Nadal można wysyłać zgłoszenia! Wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.wintercamp.pl.



Wintercamp to wyjątkowa pozycja w kalendarzu zimowych imprez. Pięć bloków profesjonalnie prowadzonych szkoleń ma na celu poszerzenie praktycznych umiejętności, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa podczas zimowych aktywności w górach. Uczestnicy poćwiczą w praktyce poruszanie się zimą w górach przy użyciu rakiet, raków i skitour’ów, zbudują jamy śnieżne i poznają tajniki biwakowania w trudnych warunkach zimowych. Profesjonalna kadra złożona z ratowników GOPR, alpinistów, sportowców i szkoleniowców przeprowadzi także szkolenia lawinowe oraz warsztaty dotyczące sprzętu, ratownictwa i przetrwania w górach.



Instruktorzy doradzą również jaki sprzęt outdoorowy warto zabrać ze sobą na zimową wyprawę oraz jakie rozwiązania mogą zapewnić bezpieczeństwo i znacznie ułatwić codzienne funkcjonowanie w górach. Każdy uczestnik będzie miał okazję poznać i przetestować w warunkach terenowych najnowsze rozwiązania i technologie oferowane przez firmy outdoorowe. Biwak odbędzie się dzięki wsparciu partnerów stowarzyszonych w Polish Outdoor Group, takich jak: Dare 2b, Jack Wolfskin, Petzl, The North Face, Woda Góry Las, Adventure24, Ratunek, Pajak, VMG, Camp, Primus, Brunton i wielu innych.



Największą nowością w tym roku jest zupełnie nowy program – Wintercamp Family. Będzie to dodatkowa edycja biwaku przygotowana specjalnie dla dorosłych z dziećmi. Rodzinny klimat zimowej przygody w połączeniu ze szkoleniami i zabawami to absolutnie unikalna propozycja dla całych rodzin. Rodziny przekonają się, że można bezpiecznie poruszać się w górach z dziećmi. Jednym z warunków jest odpowiedni ubiór. Szeroką propozycję odzieży zimowej dla całych rodzin ma w swojej ofercie marka Dare 2b, która zapewnia wsparcie sprzętowe imprezy.



Wintercamp to także masa dodatkowych atrakcji. Codziennie odbywać się będą warsztaty ze wspinaczki lodowej prowadzone na specjalnie przygotowanej ścianie lodowej, która dzięki sprzyjającym, mroźnym, zimowym warunkom będzie w tym roku jeszcze większa. Wieczorami w ciepłej sali schroniska odbywać się będą spotkania z gośćmi specjalnymi, wśród których znajdą się takie sławy światowego himalaizmu jak zdobywca Korony Himalajów i Karakorum, Krzysztof Wielicki, czy zdobywca ośmiotysięczników Gaszerbrum I i K2, Janusz Gołąb. Poranny rozruch biegowy poprowadzi Paweł 'Pigmej' Krawczyk, a porad skitourowych będzie udzielać Iwona Januszyk, utytułowana zawodniczka, która sezon 2016 zakończyła na 2 miejscu w Pucharze Polski w skitouringu. Paweł i Iwona są członkami Dare 2b Team.



Nie zabraknie także tradycyjnego ogniska z kiełbaskami, zawodów i gier terenowych. Przede wszystkim nie zabraknie jednak zimowej aury i tworzonej przez uczestników - pasjonatów górskich wrażeń - niepowtarzalnej atmosfery.





Dare 2b to brytyjska marka, która charakteryzuje się specjalistycznym przeznaczeniem odzieży dla miłośników sportów zimowych, narciarzy, snowboardzistów, kolarzy, biegaczy. To produkty wysokiej jakości o technicznym wzornictwie i doskonałym komforcie noszenia. Wykonane z użyciem nowoczesnych materiałów oraz technologii rozwijanych przez firmę, oferowane są jednak w przystępnych cenach. Odzież dla każdego, dostępna w bardzo szerokiej rozmiarówce. Produkty Dare 2b powstają przy ścisłej współpracy ze sportowcami z Dare 2b Team – reprezentującymi różne dyscypliny sportu.

