Akcja ma pobudzić suwalską scenę muzyczną i tchnąć nową energię w lokalne środowisko artystyczne. Paweł Bydelski, pomysłodawca i koordynator wydarzenia, ma nadzieję, że to będzie fuzja osobowości i wizji muzycznych, umiejętności i pasji, doświadczenia i świeżości. Obiecuje, że taka międzypokoleniowa integracja muzyczna będzie nie tylko świetną zabawą, ale również okazją do nauczenia się czegoś nowego.



Organizator planuje losowo połączyć zgłoszenia w zespoły minimum trzech muzyków. Każda grupa dostanie zadanie stworzenia przynajmniej dwóch autorskich utworów. Będzie na to mieć dwa miesiące. W tym czasie SOK zapewni miejsce do ćwiczeń i udzieli wsparcia technicznego.



Finałem działań będzie wspólny koncert w Suwalskim Ośrodku Kultury w drugiej połowie marca 2017 r. O kolejnych działaniach organizator będzie informował na bieżąco.



Zgłoszenia można przysyłać do 20 stycznia. Na ten dzień planowane jest losowanie grup i spotkanie organizacyjne (sala prób SOK, godz. 19.00). Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, instrument na jakim się gra, doświadczenie muzyczne, preferencje muzyczne, posiadane instrumenty, numer telefonu, adres e-mail.



Organizator zachęca wszystkich chętnych, bez ograniczeń wiekowych, do włączenia się w eksperyment. Są już pierwsze deklaracje wsparcia zarówno jeśli chodzi o sale do prób, promocję wydarzenia, czy rejestrację działań. Udział w akcji potwierdził Black Pub Komin, który udostępni uczestnikom akcji salę prób.



Szczegółowe informacje można znaleźć pod linkiem http://soksuwalki.eu/muzycy-robimy-eksperyment-i-czekamy-na-was/.



Link do filmu z zaproszeniem: https://www.youtube.com/watch?v=iTSxXP4_jFc



Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny



Międzypokoleniowy eksperyment muzyczny

Piątek, 20.01.2017, godz. 19:00

Sala Prób, ul. Papieża Jana Pawła II 5





