Wystawa ma charakter okolicznościowy, ponieważ w roku obecnym obchodzimy jubileusz 150-lecia oddania do użytku publicznego w Warszawie pierwszej linii przeznaczonej dla tramwaju konnego. W dniu 11 grudnia 1866 r. na ulice miasta wyjechały wagony „dwóch rodzajów”, tzw. „miejskie” i „kolejowe”. Jedne jeździły dla komunikacji w mieście, drugie przewoziły pasażerów i ich bagaże między dworcami kolejowymi usytuowanymi po obu stronach Wisły. Długość trasy z czterema rozjazdami, odnogami i drogami pomocniczymi wynosiła ok. 7,67 km. Po 14 latach w Warszawie (1881-1883) powstała sieć Kolei Konnej. Było to siedem linii podzielonych na 11, później 16-17 kursów; ilość koni w trzech zajezdniach w 1899 r. sięgała liczby 650, wozownie mieściły 284 wagony. Łączna długość wszystkich linii na pocz. XX w. wynosiła ok. 30 km.



W latach 1905-1909 przeprowadzano stopniową zmianę trakcji konnej na elektryczną. Dnia 26 marca 1908 r. na ulice Warszawy wyjechał pierwszy tramwaj elektryczny.



Celem wystawy jest upamiętnienie rozwoju Kolei Konnej w Warszawie w latach 1866-1908, tj. od czasu założenia pierwszej linii przez Główne Towarzystwo Rosyjskich Kolei Żelaznych po budowę sieci przez Société Générale de Tramways (1881-1883) i jej eksploatację do 1899 r., po wykup przedsiębiorstwa przez władze miasta i elektryfikację w l. 1905-1909. Tramwaje konne jeździły po Warszawie ponad 42 lata.



Na wystawie można zobaczyć m.in. wiele archiwalnych fotografii, ilustracji, oryginalne mapy z zaznaczonymi liniami Kolei Konnej, dzieła sztuki, bilety na Kolej Konną po 5 i 7 kop. , modele dawnych tramwajów.



Wystawie towarzyszą prelekcje:



7 stycznia 2017, godz. 12.00. – „Historia Kolei Konnej w Warszawie w latach 1866-1908”, prelekcję prowadzi Hanna Polańska z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

14 stycznia 2017, godz. 12.00. – „Początki transportu elektrycznego w Warszawie: omnibusy, tramwaje konne, elektryfikacja sieci tramwajowej", prelekcję prowadzi członek Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie.

21 stycznia 2017, godz. 12.00. – „Historia Kolei Konnej w Warszawie w latach 1866-1908”, prelekcję prowadzi Hanna Polańska z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

28 stycznia 2017, godz. 12.00. – „Tramwaje warszawskie w okresie międzywojennym: tabor, linie, ciekawostki", prelekcję prowadzi członek Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie.

4 lutego 2017, godz. 12.00. – „Historia Kolei Konnej w Warszawie w latach 1866-1908”, prelekcję prowadzi Hanna Polańska z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

11 lutego 2017, godz.12.00. – „Tramwaje warszawskie w okresie PRL-u: tabor, linie, ciekawostki", prelekcję prowadzi członek Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie.

18 lutego 2017, godz. 12.00. – „Budynki i budowle związane z miejską komunikacją publiczną w l. 1866-1908”, prelekcję prowadzi Jarosław Zieliński, varsavianista, autor wielu publikacji na temat dawnej architektury Warszawy.

25 lutego 2017, godz. 12.00. – „Przystanki warszawskich tramwajów na przestrzeni dziejów", prelekcję prowadzi członek Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie.

4 marca 2017, godz. 12.00. – „Tramwaje warszawskie na tle innych sieci tramwajowych w Polsce - podsumowanie 2016 roku", prelekcję prowadzi członek Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie.

11 marca 2017, godz. 12.00. – „Słów kilka o Klubie Miłośników Komunikacji Miejskiej - kim są i co robią miłośnicy tramwajów", prelekcję prowadzi członek Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie.



Bezpłatny wstęp na wystawę dla Pracowników Spółki Tramwaje Warszawskie (po okazaniu legitymacji służbowej i biletu wstępu). Dla osób towarzyszących Pracownikowi TW wstęp na wystawę wynosi 1 zł/osobę. Wstęp na prelekcje jest bezpłatny dla wszystkich osób. Aby wziąć udział w prelekcji należy dokonać rezerwacji na 7 dni przed datą prelekcji, wysyłać zgłoszenie na adres mailowy: rezerwacja@muzeum.warszawa.pl.



