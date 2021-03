Festiwal Podróżników KARAWANA 2021

Festiwalowi towarzyszy wystawa fotografii Urszuli Kordeusz pt. “Indie - jedność w różnorodności”. Ponadto - spotkania z książką podróżniczą, kiermasz sprzętu turystyczno-sportowego, oferta podróżniczo-turystyczna dla każdego, ciepło-zimny bufet i podróżnicze After Party.



Goście Karawany:

Monika Mariotti - aktorka, wokalistka i podróżniczka. Arun Milcarz - pisarz, podróżnik, scenarzysta, niezależny reporter.

"Dotyk Szamana" - ona, aktorka i reporterka, pojechała tam sama, bo w wieku 18 lat obiecała sobie, że kiedyś zobaczy Jezioro Bajkał, stepy i nauczy się śpiewu gardłowego. On, pisarz i podróżnik, zapragnął dowiedzieć się jak tam na wschodzie, rzeczy mają się naprawdę. Kilka lat później natknęli się na siebie na ulicach Warszawy. Okazało się, że ich osobne historie połączył Bair Rinczinow - mieszkający 6 tysięcy kilometrów stąd, buriacki szaman.



Maria Garus - solo podróżniczka przemierzająca świat na rowerze. Pierwsza Polka, która przejechała na rowerze Amerykę: z Alaski do Argentyny, trasą przez Góry Skaliste i Andy. Przejechany dystans: 24 000 km. Rekord wspinaczki górskiej na rowerze: 5124m. Czas przejazdu: 33 miesiące bez przerwy.

"Rowerem przez Góry Skaliste i Andy" - czy można wyjechać solo na trzy lata kompletnie bez przygotowania i dlaczego warto? Czy kojoty lubią namioty? Czemu nie polecam rozbijać się w strefie polowań? Ile metrów w dół może spaść rower podczas robienia selfi? Jak złamać bagażnik w kratce ściekowej? Jak wylądować przed sądem indiańskim, a potem w areszcie domowym na pustyni?



Piotr Maciejuk - artysta rękodzielnik, designer, twórca pojedynczych użytkowych form. Miłośnik Syberii, żywiołów tam panujących, oceanu przestrzeni i serca Ziemi-Bajkału.

"Tajemne rejony syberyjskiej północy". Opowieść o codzienności na kole podbiegunowym Półwyspu Jamał, zimie dyktującej tam warunki i szczególnym plemieniu Nieńców, które ten dyktat przekuło na szczęśliwą dla siebie monetę. Nieńcy to najbardziej liczne plemię północnej Syberii, do chwili obecnej trudniące się przede wszystkim hodowlą największych stad reniferów na świecie. W większości swej populacji nadal prowadzące koczowniczy tryb życia.



Katarzyna Nizinkiewicz - fotografka, pisarka, autorka tekstów do magazynów „Góry” i „Kontynenty”. Laureatka Progu 2020 - Nagrody Specjalnej „Kontynentów”.

"Dzikość - Pireneje zimą". Ta historia zaczęła się 11 lat temu. Z przyjacielem, Jose Antonio zaczęliśmy wędrować zimą po Pirenejach. Nikt tego wtedy nie robił, byliśmy sami. W ciągu kolejnych siedmiu lat przeszliśmy całe wysokie Pireneje. W rakietach, z rakami i czekanami. Z namiotem, lub bez namiotu i wtedy czasem sypialiśmy pod gołym niebem. W sumie spędziliśmy tak ponad pół roku.



Piotr Maszkowski - historyk, dziennikarz i redaktor naczelny miesięcznika „Odkrywca”. Całe zawodowe życie związany z szeroko pojętą tematyką poszukiwań skarbów i tajemnic historii.

"Tropem skarbu konkwistadorów" - pierwsza polska wyprawa na Karaiby w poszukiwaniu skarbów odbyła się w listopadzie 2019 r. Wśród uczestników byli doświadczeni żeglarze, płetwonurkowie, archeolog i dziennikarze/historycy, którzy starali się rozwikłać tajemnicę zatopionych hiszpańskich galeonów z XVI w. i ukrytego na Dominice skarbu. Ekipie udało się odnaleźć ślad po nieznanych wcześniej wrakach. Wytypowano również teren, gdzie najprawdopodobniej znajduje się tajemnicza jaskinia, w której tubylcy mieli ukryć potężny ładunek azteckiego i hiszpańskiego złota, srebra oraz pereł...



Łukasz Kocewiak - podróżnik i himalaista. Autor książki „Aconcagua. W cieniu Śnieżnego Strażnika” . Organizator wypraw wysokogórskich w Himalaje, Pamir, Hindukusz. Od dziesięciu lat prowadzi z pasją popularnego bloga podróżniczego Kartka z Podróży.

"Górska ścieżka rozwoju - Manaslu solo" - czy możliwe jest wejście „solo” w gąszczu agencji? Skąd bierze się magnetyzm ośmiu tysięcy? Gdzie leży granica pomiędzy pasją do gór, a obsesją zaliczania coraz to nowych szczytów? Odpowiedzi na te pytania dostarczy Łukasz Kocewiak, który wszedł solo na Manaslu (8156m). Opowie także o przedsięwzięciu „8 solo”, czyli o ciekawej ścieżce rozwoju zamiłowania do gór.



Alicja Stolarczyk - podróżniczka i blogerka od lat nieuleczalnie zakochana w Sardynii, autorka przewodników i tekstów o wyspie.

"Sardynia - kontynent w miniaturze". Wyprawa na Sardynię to podróż przez pół świata, można zajrzeć tam nawet do mitycznej Atlantydy. Zabiorę Was w kilka nieznanych zwykłemu turyście miejsc, opowiem o zagadkach, nad którymi łamią sobie głowy historycy, a kochają je ezoterycy, przedstawię kilka moich najpiękniejszych sardyńskich przygód. Ostrzegam - wysłuchanie tych opowieści grozi zmianą najbliższych wyjazdowych planów.



Elżbieta Dziuk-Renik od 1977 roku regularnie odwiedzała Azję od Afganistanu po Indonezję. Wielokrotnie wędrowała po Himalajach indyjskich i nepalskich, trzykrotnie zimowała w Himalajach Ladaku.

"W Himalajach na lodowym szlaku" - to opowieść o zimowych Himalajach Ladaku. O Lodowej Drodze, która wiedzie zamarźniętą rzeką Zanskar i łączy ze sobą właściwy Ladak z doliną Zanskaru. Lodowa Droga jest starym szlakiem handlowym używanym jedynie zimą, gdy pięciotysięczne przełęcze oddzielające Dolinę Indusu od Doliny Zanskaru zasypane są śniegiem. To opowieść o stu dwudziesto kilometrowej wędrówce wiodącej do Zanskaru i równie długim powrocie. Także opowieść o tym, jak zimą wygląda codzienne życie w himalajskich wioskach. Czym w zimowy czas zajmują się mieszkańcy wysokogórskich osad; jak mieszkają i w co się ubierają? co jedzą, co to jest tukpa i jak przyrządza się ćang?. Jak w zimowy czas tworzą wspólnotę w odciętych od zewnętrznego świata osadach?



Maciej Okraszewski - dziennikarz prowadzący podcast „Dział Zagraniczny” poświęcony wydarzeniom na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele, albo wcale.

"Mapucze - Ludzie Ziemi". Mapucze to jeden z niewielu ludów rdzennych Ameryk, które skutecznie obroniły się przed inwazją konkwistadorów. W XIX wieku zostali jednak spacyfikowani przez niepodległe już Chile, a jako karę za opór odebrano im ziemie, które uważają za święte i stanowiące o ich tożsamości. Dziś walczą o ich odzyskanie, a kraj po raz pierwszy traktuje ich jako partnerów do rozmów.



Agata Kasprolewicz - dziennikarka i reporterka. Przez wiele lat związana z Redakcją Publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia. Dziś autorka podcastu Radio Antropocenu, a także wydawca i autorka materiałów dla kultowego podcastu Raport o stanie świata Dariusza Rosiaka.

"Ogiekowie, strażnicy lasu". Ogiekowie to lud zbieracko-łowiecki zamieszkujący od niepamiętnych czasów las Mau położony na stromych zboczach centralnej Kenii. Mau to największy las we Wschodniej Afryce, a także najważniejszy, jest bowiem źródłem siedmiu rzek, które zasilają m.in. Jezioro Wiktorii, dając wodę milionom ludzi. Ogieków żyje około 50 tysięcy. I prawie nikt o nich nie słyszał. Ogiek znaczy „opiekun wszystkich roślin i dzikich zwierząt”



Bartosz Stróżyński - fotograf podwodny, podwodny operator filmowy, kompozytor, autor tekstów i producent projektów multimedialnych. Autor książki fotograficznej i podróżniczej pt. „ AntArktyka. Podwodne zauroczenie” oraz książki pt: „Trzy Sztuki w Antarktyce”.

"Opowieść filmowa - Trzy Sztuki w Antarktyce". Bezprecedensowe przedsięwzięcie w polskiej kulturze, sztuce i świecie mediów. Pierwszy w historii artystyczny rejs jachtem żaglowym polskich twórców do Antarktyki. Zespół Trzech Sztuk tworzyli: Adam Nowak, lider zespołu Raz Dwa Trzy, Bartosz Stróżyński, Rafał Kolikow, Artur Homan, Ksawery Zylber, Jacek Hawrylczak i Paweł Drozd. Artyści postawili przed sobą kilka bardzo ambitnych celów. Adam Nowak napisał podczas rejsu nowy utwór słowno-muzyczny inspirowany wyprawą i wykonał go podczas wyjątkowego antarktycznego koncertu na końcu świata. Bartosz Stróżyński zrealizował pierwszą w historii sesję fotografii kolodionowej w Antarktyce. Podczas rejsu zrealizowane zostały również zdjęcia do filmu dokumentalnego pt: „Trzy Sztuki w Antarktyce” ukazującego artystyczne losy uczestników wyprawy w otoczeniu unikalnych, podwodnych i powierzchniowych krajobrazów Antarktyki. Film w ubiegłym roku zdobył wiele nagród na festiwalach filmowych, podróżniczych czy górskich i wciąż je zdobywa i jest entuzjastycznie przyjmowany przez publiczność.

Program Festiwalu:

PIĄTEK - 16.04.2021 Wieczór Sztuk w Karawanie:

18.00 - Wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Pawlitko pt. “Myśli Duszy”.

- Wernisaż wystawy fotografii Urszuli Kordeusz pt. “Indie - jedność w różnorodności”.

18.30 - "Dotyk Szamana" - spotkanie z Moniką Mariotti i Arunem Milcarzem.



SOBOTA - 17.04.2021

14.00 - Maria Garus - Rowerem przez Góry Skaliste i Andy

15.20 - Piotr Maciejuk - Tajemne rejony syberyjskiej północy

16.40 - Katarzyna Nizinkiewicz - Dzikość - Pireneje zimą

18.00 - Piotr Maszkowski i Patryk Muntowski - Tropem skarbu konkwistadorów

19.20 - Łukasz Kocewiak - Górska ścieżka rozwoju - Manaslu solo



NIEDZIELA - 18.04.2021

13.00 - Alicja Stolarczyk - Sardynia - kontynent w miniaturze

14.20 - Elżbieta Dziuk-Renik i Krzysztof Renik - W Himalajach na lodowym szlaku

15.40 - Maciej Okraszewski - Mapucze - Ludzie Ziemi

17.00 - Agata Kasprolewicz - Ogiekowie, strażnicy lasu

18.20 - Bartosz Stróżyński - Opowieść filmowa -Trzy Sztuki w Antarktyce







Karnet na cały festiwal - 40 zł. Bilet na sobotę lub niedzielę - 30 zł. Wieczór Sztuk w piątek - wstęp wolny. Rezerwacja i sprzedaż:

www.dkchwalowice.pl/kup-bilet.html

Kasa Domu Kultury, tel. 32 4216222 w.39

dkchwalowice.kasa@gmail.com .

facebook.com/festiwal.karawana



Organizatorem Karawany jest Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach www.dkchwalowice.pl , partnerami są: Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku www.ssp.rybnik.pl , PTTK Oddział w Rybniku www.rybnik.pttk.pl, Decathlon Sklep Sportowy w Rybniku https://pl-pl.facebook.com/DecathlonRybnik, Kawiarnia Silesija www.facebook.com/Silesijakawiarnia, Wydawnictwo Bezdroża www.bezdroza.pl, Klubokawiarnia Żółty Młynek www.facebook.com/zolty.mlynek.klubokawiarnia .



Gorąco zapraszam i polecam,

Krzysztof Łapka

Koordynator RFP Karawana

www.dkchwalowice.pl