SOBOTA - 29.02.2020

13.00 - Magdalena i Robert Bauerowie - Kenia - przekroczyć granice wyobraźni

14.20 - Artur Gorzelak - Made it in Tajwan - rowerem przez kraj rowerów

15.40 - Marek Kramarczyk - Tropem wielorybów Pacyfiku

17.00 - Julia Zabrodzka i Bartek Kaftan - Królowe Gwatemali

18.20 - Piotr Pustelnik - Z biegiem dni, z biegiem lat



NIEDZIELA - 01.03.2020

13.00 - Karolina i Mieszko Stanisławscy - Wyprawa po wizje. Amazonia

14.20 - Piotr Maciejuk - Tajemne rejony syberyjskiej północy

15.40 - Krzysztof Story - Dwa szlaki, dwa światy - GR-20, Cape Wrath Trail

17.00 - Kamila Kielar - Biało na czarnym. Niedźwiedzie - duchy

18.20 - Jacek Matuszek - SOLO - Jak próbowałem przefrunąć przez Dolomity



Festiwalowi towarzyszy wystawa fotografii Julii Zabrodzkiej pt. „Niecodzienność. Majańskie fiesty”. Ponadto: warsztat prowadzania prelekcji podróżniczych, kiermasz sprzętu turystyczno-sportowego, oferta podróżniczo-turystyczna dla każdego, spotkania z książką podróżniczą.



Karnet na cały festiwal - 30 zł. Bilet na sobotę lub niedzielę - 20 zł.

Rezerwacja i sprzedaż: www.dkchwalowice.pl/kup-bilet.html oraz Kasa Domu Kultury

tel. 32 4216222 w.39, dkchwalowice.kasa@gmail.com.



UWAGA! Każdego festiwalowego dnia, jeden z uczestników Karawany otrzyma bezpłatne zaproszenie na atrakcyjną wycieczkę organizowaną przez Rybnicki Oddział PTTK.

Po każdym festiwalowym dniu - Podróżnicze After Party w „Żółtym Młynku” - Rybnik ul. Św. Jana 2.



Sponsorem festiwalu jest Restauracja Hotel Korona w Rybniku www.restauracjakorona.pl, gdzie odpoczywać będą zaproszeni podróżnicy.



Organizatorem Karawany jest Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach www.dkchwalowice.pl, partnerami są: PTTK Oddział w Rybniku www.rybnik.pttk.pl, Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Kukuczki w Rybniku www.ssp.rybnik.pl, Decathlon Sklep Sportowy w Rybniku https://pl-pl.facebook.com/DecathlonRybnik , Klubokawiarnia Żółty Młynek

www.facebook.com/zolty.mlynek.klubokawiarnia.



Goście Karawany:

Magdalena i Robert Bauerowie - wyjechali w podróż poślubną na wycieczkę do Kenii z okazji 25. rocznicy ślubu. Po spotkaniu Kenijczyka, z którym się zaprzyjaźnili, pieniądze przeznaczone na Safari przekazali na pomoc jego ciężarnej żonie. Kiedy wrócili do Polski przez długi czas z własnych środków pomagali dzieciom z kenijskiej wioski, postanowili założyć fundację. Teraz każdą wolną chwile spędzają w Kenii. Magda jest nauczycielką, Robert jest inżynierem. W Kenii mieszkają w wiosce, zbudowali tam swój dom. Wybudowali studnie, założyli systemy solarne w wiosce, pomagają dzieciom w edukacji i organizują pomoc dla mieszkańców i zarażają swoim entuzjazmem innych. Strona Fundacji Kenya Asante Sana Polska: www.pomagamywkenii.org.pl.

Kenia - przekroczyć granice wyobraźni. Kiedy słyszycie Afryka myślicie o biedzie, dzieciach z wydętymi brzuszkami, slumsach, o braku wody, o walkach plemiennych, skorumpowanych i bezwzględnych rządach. Kiedy słyszycie Kenia, myślicie o safari, o białych plażach nad błękitnym oceanem, o przepięknej faunie i florze. Pewnie myślicie, że nic Was nie zaskoczy, że o Afryce, czy Kenii słyszeliście już wiele... jeśli tak myślicie, tym bardziej spotkajcie się z nami i posłuchajcie, jak nam wielokrotnie brakowało wyobraźni, jak niemal każdego dnia przecieraliśmy oczy ze zdumienia i uczyliśmy się na nowo rozumieć otaczający nas świat. Dla nas podróże do Kenii są wciąż podróżami także w głąb siebie, które uczą nas pokory, empatii i dają nam wiele radości.

Artur Gorzelak - aktywny sportowiec amator. Od 20 lat trenuje judo. Maratończyk i ultramaratończyk, poszukiwacz przygód i wyzwań na całym świecie. Entuzjasta podróży, miłośnik Azji. Autor trzech reportaży: „W judodze na rowerze. Japońsko - koreańska przygoda na dwóch kółkach”, „Zostawieni na lodzie. Piesza przeprawa przez Bajkał” oraz „Made it in Taiwan, czyli rowerem przez kraj rowerów”. Prowadzi fanpage „W judodze na rowerze”: https://pl-pl.facebook.com/wjudodzenarowerze.

Made it in Tajwan - rowerem przez kraj rowerów. Tajwan - kraj o ludności większej od całej Skandynawii, o gospodarce większej od polskiej, ojczyzna dużych koncernów. A także kraj, o którym bardzo mało można przeczytać po polsku. Książka Artura Gorzelaka „Made it in Taiwan, czyli rowerem przez kraj rowerów” doskonale uzupełnienia tą lukę. Artur podczas prezentacji opowie o najciekawszych zakątkach Tajwanu, który przejechał na jednośladzie.



Marek Kramarczyk - podróżnik, fotograf, żeglarz. Przepłynął Pacyfik oraz kilkukrotnie Atlantyk. Mieszkał 1,5 roku na Karaibach i przez kilka miesięcy na Polinezji. Nurkował z setką polujących rekinów na atolach Tuamotu, pływał z wielorybami w Królestwie Tonga, a także fotografował dzikie zwierzęta z Galapagos. Więcej o Marku na: www.marekkramarczyk.com, www.facebook.com/marekkramarczykblog, www.instagram.com/marek_kramarczyk.

Tropem wielorybów Pacyfiku. Każdego roku Humbaki opuszczają zimną Antarktykę i udają się na tropikalne wody Południowego Pacyfiku. Tam w osłoniętych zatokach i lagunach wydają na świat potomstwo. Na jachcie Ocean View wyruszam w rejs z Tahiti w kierunku Australii, żeby znaleźć i sfotografować te wielkie ssaki podczas ich długiej wędrówki. Największa szansa na spotkanie wielorybów jest w położonym na środku oceanu Królestwie Tonga. Po drodze do tego tajemniczego miejsca odkrywam bogactwo życia morskiego Polinezji. Nurkuję z rekinami, pływam z mantami i podziwiam żywe rafy koralowe. Odwiedzam Niue - jeden z najmniejszych krajów na świecie i oglądam tony śmieci wyrzuconych na plaże najbardziej odległych wysp Oceanu Spokojnego. Po wszystkim spoglądam wielorybowi prosto w oko.



Julia Zabrodzka - z wykształcenia socjolożka. Z zawodu fotografka, która czasem pisze o miejscach i ludziach. Na stałe związana z miesięcznikiem „Podróże”. Jej zdjęcia i teksty ukazały się także w takich tytułach jak: „Wysokie Obcasy”, „Pismo”, „Polityka”, „Znak”, „Esquire”, a także w The Guardian Picture Essay. Regularnie wraca do Ameryki Środkowej, gdzie w sumie spędziła ponad rok. Strona: www.istagram/juliazabrodzka. Bartek Kaftan - dziennikarz i redaktor prowadzący miesięcznika „Podróże”. Pisał również dla „Wysokich Obcasów”, „Kukbuka”, „Esquire” i „Voyage”. Lubi wracać w te same miejsce: najchętniej na daleki zachód - ziemie Majów w Meksyku i Gwatemali - albo bardzo bliski wschód i południe - na Podlasie, Morawy i Spisz.

Królowe Gwatemali. Wybory reinas indígenas, majańskich królowych, odbywają się w całej Gwatemali. W jednym z regionów jest ich około 200, a przyznawanych tytułów nikt nie jest w stanie zliczyć. Jednak wydarzenia te nie są konkursami piękności, choć na nich początkowo były wzorowane. Królowa ma być ambasadorką swojej społeczności - dzielnicy, wsi czy miasta. Reprezentuje majańską kulturę, dlatego w konkurencji liczy się znajomość rdzennego języka i kultury oraz umiejętności krasomówcze. Julia Zabrodzka i Bartek Kaftan od lat dokumentują i opisują świat współczesnych Majów.



Piotr Pustelnik - legendarny polski himalaista, lodowy wojownik, zdobywca Korony Ziemi i Karakorum - 14 ośmiotysięczników. Dokonał tego jako trzeci Polak i dwudziesty człowiek na świecie, a zajęło mu to 20 lat. Swój pierwszy ośmiotysięcznik - Gaszerbrum II - zdobył w 1990 roku, ostatni - Annapurnę - w 2010 roku. Wychowanek, wieloletni członek i kilkukrotny prezes Akademickiego Klubu Górskiego w Łodzi. W 2007 został nagrodzony nagrodą Explorera podczas Explorers Festival. W 2006 r. wraz z Piotrem Morawskim został finalistą Nagrody Środowisk Wspinaczkowych „Jedynka” za Tryptyk Himalajski - Cho Oyu (droga norm), Annapurna Wschodnia (wsch. grań), Broad Peak (droga normalna) - projekt zrealizowany choć bez zdobycia głównej Annapurny. W marcu 2011 dostał nagrodę „Super Kolosa 2010” za zdobycie Korony Himalajów i Karakorum. W maju 2016 roku został prezesem Polskiego Związku Alpinizmu www.pza.org.pl. We wrześniu 2017 r. ukazała się jego autobiografia pt. „Ja, pustelnik”, której współautorem jest dziennikarz i fotograf Piotr Trybalski.

Urodzinowa historia Piotra Pustelnika na: http://www.portalgorski.pl/artykuly/kalendarium/7275-urodziny-piotra-pustelnika.

Z biegiem dni, z biegiem lat. Piotr Pustelnik opowiada o drodze jaką przeszedł od Tatr w Himalaje. Opowiada o wyborach, jakich musiał dokonać i gdzie zadecydował los a gdzie świadomy wybór. I co najważniejsze, co jest ważne na takiej drodze a co nie i ile trzeba zapłacić, żeby osiągnąć cel. No i co jest po wszystkim.



Karolina Stanisławska - jestem trenerką, nauczycielką jogi, z wykształcenia fizjoterapeutką. Z każdym dniem działania na rzecz Ziemi stają się coraz istotniejszym elementem mojego życia prywatnego i zawodowego. Dużą rolę w moim życiu odgrywa czas spędzony w odosobnieniu i medytacji. Kiedy mogę, jestem z dala - od miasta, zgiełku, nadmiaru słów i zadań. Z drugim człowiekiem lubię porozumiewać się pieśnią, która coraz częściej towarzyszy mi w pracy trenerskiej i codzienności. Z każdym dniem uczę się żyć w uważności, czerpać siłę od gór, płynność ruchu od rzeki, otwartość od bezkresnych przestrzeni - dla życia w pełni.

Mieszko Stanisławski - z wykształcenia jestem filozofem, z serca człowiekiem lasu. Jestem trenerem edukacji ekologicznej, przewodnikiem po dzikiej przyrodzie. Uczę medytacji i uważności. Jestem w nieustannej podróży. Wyrażam swój zachwyt nad przyrodą fotografując i grając muzykę. Jestem ratownikiem GOPRu i Instruktorem Narciarstwa PZN. Od wielu lat praktykuję leśną medytację. Szukam ciszy i dzikości poza wydeptanymi ścieżkami. Uwielbiam słuchać wycia wilków i przykładać dłoń do tropów niedźwiedzia. Dużym szacunkiem darzę nauki dawane przez rośliny. Staram się, aby moja praca była dla dobra Ziemi i wszystkich istot.Karolina i Mieszko są autorami udanego projektu „WOLNY LAS” - społecznej akcji tworzenia pierwszej w Polsce Strefy Wolnej Ziemi: www.byciewlesie.pl/wolnylas, www.facebook.com/ProjektWolnyLas.

Wyprawa po wizje. Amazonia. Opowieść o zdobywaniu mądrości poprzez doświadczanie natury w odosobnieniu. O snach i wizjach które temu towarzyszą. O tym czym dla amazońskich uzdrowicieli jest mądrość i skąd płynie. Czego nauczyliśmy się w peruwiańskiej dżungli i jak wpłynęło to na nasze życie? Czy my Polacy, postrzegamy naturę tak samo jak mieszkańcy Amazonii czy może skrajnie się w tej kwestii różnimy? Podzielimy się doświadczeniami z miejsca gdzie to co materialne i duchowe splata się w jedną całość, gdzie zacierają się granice między jawą a snem, a intensywność natury uczy pokory i skłania do refleksji. Będziemy opowiadać o Amazonii, o tym gdzie szamani chodzą do szkoły, jak usłyszeć duchy roślin, o leśnych odosobnieniach, o Byciu w Lesie www.byciewlesie.pl i tak dalej…

Wyprawa po Wizje - zapowiedź prelekcji: https://youtu.be/PLUXBDjd4Zs.



Piotr Maciejuk - artysta rękodzielnik, designer, twórca pojedynczych użytkowych form www.maciejowe.pl. Miłośnik Syberii, żywiołów tam panujących, oceanu przestrzeni i serca Ziemi Bajkału. W wielu samotnych podróżach m.in. przepłynął lokalnym transportem ok.3000 km Leną, 1500 km Jenisejem, konno wzdłuż jeziora Chubsuguł, odwiedził Tuwę, Chakasję, południowy Ural, kilkakrotnie Bajkał, ostatnio jako przewodnik organizując wyprawę wokół niego. Zasmakował też syberyjskiej zimy na Półwyspie Jamał poznając przy okazji kulturę Nieńców.

Tajemne rejony syberyjskiej północy. Opowieść o codzienności na kole podbiegunowym Półwyspu

Jamał, zimie dyktującej tam warunki i szczególnym plemieniu Nieńców, które ten dyktat przekuło na szczęśliwą dla siebie monetę. Nieńcy to najbardziej liczne plemię północnej Syberii,

zamieszkujące głównie Półwysep Jamał oraz północno-wschodnie rejony Europy. Do chwili obecnej trudniące się przede wszystkim hodowlą największych stad reniferów na świecie. W

większości swej populacji nadal prowadzące koczowniczy tryb życia.



Krzysztof Story - z zawodu dziennikarz, z pasji podróżnik. Współpracuje z "Tygodnikiem Powszechnym", spotkać można go w magazynach podróżniczych i górskich, publikował w “Dużym Formacie” i “Newsweeku”. W podróży szuka piękna natury i unikatowych historii, za największą wartość uważa ciekawość świata. Wspina się więc, żegluje i ciągle próbuje nowych rzeczy. Podczas Kolosów 2018 otrzymał Nagrodę Dziennikarzy. Zdjęcia i teksty publikuje na www.storyofalite.pl.

Dwa szlaki, dwa światy - GR-20, Cape Wrath Trail. GR-20 na Korsyce i Cape Wrath Trail w północnej Szkocji - obydwa są wymieniane są wśród najtrudniejszych szlaków górskich w Europie. Różni je wszystko. Samotnie przeszedłem obydwa szlaki. Wędrowałem przez skaliste granie Korsyki i szkockie wrzosowiska. Przez korsykańskie upały i nieustanny deszcz. Do Szkocji wróciłem jeszcze raz - zimą. W tej opowieści będą więc wszystkie pory roku. Będzie 1000 kilometrów i 2 miesiące górskiej wędrówki. Będzie to bajka o dwóch zupełnie różnych światach. I jedyna na świecie prelekcja oparta na motywach “Alicji w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla.



Kamila Kielar - od kilkunastu lat eksploruje północ. Jej specjalnością są samotne wyjazdy, sama przejechała rowerem Jukon w zimie, Alaskę i Kamczatkę. W Laponii i na Alasce miesiącami wędrowała zimą jak i latem. Kanadyjskie Terytoria Północno-Zachodnie przemierzała samotnie na nartach w temperaturach poniżej -40 stopni. W 2017 r. samotnie przeszła 4700 km po długodystansowym szlaku Pacyfic Crest Trial. Była też liderem w wielkich rowerowych sztafetach: Afryka Nowaka i Bike Jamboree. Zajmuje się etologią dużych drapieżników i je fotografuje. Trzykrotnie nominowana i dwukrotnie wyróżniona na Kolosach, zdobywczyni nagrody National Geographic Traveler, wyróżniona nagrodą im. Tonego Halika. Laureatka outdoorowych konkursów fotograficznych w USA i Kanadzie. Strona: www.kamilakielar.pl.

Biało na czarnym. Niedźwiedzie - duchy. Samotna wyprawa z 2018 r. - 500 km kajakiem morskim po Pacyfiku u wybrzeży Kolumbii Brytyjskiej w poszukiwaniu najrzadszego typu niedźwiedzi na świecie, tak zwanych niedźwiedzi duchów. Dzięki rzadkiej mutacji niedźwiedzie czarne są całkowicie białe i nie są to albinosy. Żyją w soczyście zielonych północnych lasach deszczowych, więc białe zwierzęta wyglądają w nich całkowicie nierealnie. Ale niedźwiedzie to tylko przyczynek do mówienia o niezwykle cennym środowisku, dramatycznej sytuacji w morzach i oceanach i walce o jeden z najcenniejszych zakątków świata. Sama podróż kajakiem to codzienne zmagania z morskim żywiołem: pływami, prądami i sztormami (obszar ten jest na 4. Miejscu najtrudniejszych dróg morskich świata). Bardzo bliskie spotkania z wielorybami, konfrontacje z lwami morskimi i nieustająca obserwacja przyrody - nad wodą, pod wodą i w lesie.



Jacek Matuszek - rocznik 1985. Alpinista, filmowiec. Vicemistrz Polski w Boulderingu 2007. Pomysłodawca polskiego zespołu wspinaczkowego Alpine Wall Tour www.alpinewalltour.pl. Za zespołowe przejście Brento Centro 8b 900m - nominowany do Kolosów 2015 i nagrody Travelerów National Geographic. W zespole Alpine Wall Tour skompletował Alpejską Trylogię i dokonał 1-ego powtórzenia drogi Hiszpańskiej 8b+/c 550m, 3-ciego powtórzenia drogi Project Fear 8c, 550m oraz 1-ego polskiego przejścia Bellavista 8b+, 550m. W 2018 w zespole z Łukaszem Dudkiem wytyczył nową drogę Premiere 7b, 450m,R w Dolomitach. Laureat nagrody im. Andrzeja Zawady, za pomysł wspinaczkowo-paralotniowego trawersu Dolomitów. Jacek jest współautorem filmów "Alpine Wall Tour" i "Mama".

SOLO - Jak próbowałem przefrunąć przez Dolomity - to multimedialna prelekcja do której przygotowywałem się... - całe życie. Takiego projektu na świecie jeszcze nie było. Plecak ważący prawie 30 kg, w nim paralotnia, sprzęt do wspinania i biwakowania. Przede mną 190 km trasy przez włoskie Dolomity. Rok przygotowań - samotnego wspinania i latania. Jedna błędna decyzja spowodowała wypadek i zawieszenie projektu. Opowiem o tym jak odkrywałem wspinanie i latanie na nowo. Jak zostać paralotniarzem i czy złamana noga może powstrzymać marzenie o wolności.